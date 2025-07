Počistićemo to i pre Šešeljevog roka: Predsednik Vučić o blokadi u Zemunu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država u narednih 72 sata ukloniti blokadu u Zemunu i naglasio da je danas na toj blokadi bilo svega nekoliko ljudi.

- Video sam da je Šešelj dao nekakav rok, neće dočekati taj rok, tako da mu se ne muče ljudi i ne spremaju za ta čuda - ranije ćemo to da počistimo - rekao je Vučić u Jagodini odgovarajući na pitanja novinar.

Predsednik SRS Vojislav Šešelj je sinoć izjavio da je dao vlastima rok od 72 sata da „raščiste ustaše iz centra Zemuna” i da će ako to ne urade „pozvati četnike da to urade”.

- Znate li da od dva do tri popodne nula ljudi im je bilo na blokadama u Zemunu? Mi smo ih ostavili da narod vidi s kakvim budalama i ludacima imamo posla. Nula ljudi. Sad ih je pre nego što sam došao ovde bilo troje. Drže zabarikadirano 30, 40, 50 hiljada vozila na dnevnom nivou. Sram vas bilo, bre. I ne mogu sebi da objasne kako je moguće da im je propalo. Pa propalo vam je jer ne da Srbin svoju državu - poručio je Vučić.

Vučić je u Jagodini prisustvovao ceremoniji otvaranja Turističkog kompleksa i Memorijalnog parka Dragan Marković Palma, u izletištu Potok.

Podsetimo, predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gostovao je u nedelju uveče u "Hit tvitu" na televiziji Pink i komentarisao, između ostalog, blokadu Glavne ulice u Zemunu. On je tom prilikom vlastima dao rok od 72 sata da "raščiste ustaše iz centra Zemuna". Ako ne urade to, najavio je da "će pozvati četnike to da urade".

- Nekoliko dana blokiraju centar Zemuna. U Zemunu ti banditi obeležavaju granice NDH, oni su ustašoidi i služe ustašama otvoreno, ali nama Zemuncima je dozlogrdilo. Evo, ja ostavljam rok policiji do srede, tri dana dakle, ili ću pozvati zemunske četnike da to zajednički uradimo - upozorio je Šešelj.

Autor: S.M.