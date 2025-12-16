Vučić: U ponedeljak trilateralni pregovori o NIS-u – Srbija ima pune rezerve gasa i nafte

Predsednik najavio ključne razgovore u Beogradu i poručio da građani ne treba da brinu za snabdevanje energentima.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se pregovori o NIS-u bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije i da očekuje da bi do ponedeljka ili najkasnije utorka mogli da budu obavljeni trilateralni razgovori u Beogradu.

Vučić je naglasio da optimizam postoji, iako je, kako je rekao, „neveliki“, jer sve zavisi od odobrenja američkog OFAC-a. „Ako bismo taj problem rešili, ušli bismo sa više osmeha i nade u sledeću godinu“, poručio je predsednik.

On je istakao da bi dogovor značio potpunu normalizaciju rada NIS-a, uključujući platni promet, osim što trenutno gorivo ne može da se plaća Masterkard i Visa karticama.

Govoreći o energetskim rezervama, Vučić je rekao da su skladišta gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj puna, sa više od 530 miliona kubnih metara, kao i da Srbija ima izuzetno visoke rezerve nafte, dizela, benzina, mazuta i kerozina. „Građani ne moraju da brinu, imamo dovoljno rezervi do 31. januara, i više nego dovoljno“, naglasio je Vučić.

Predsednik je zahvalio svima koji su, kako je rekao, „odgovorno vodili računa o državi“, dodajući da je Srbija kroz prethodnih 68 dana prošla „bukvalno netaknuta“.

Autor: Dalibor Stankov