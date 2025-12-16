Vučić: Sudbina NIS-a rešava se u ponedeljak - Srbija neće na konvenciju u Brisel, rezerve garantuju mir

Predsednik Aleksandar Vučić večeras na Javnom servisu Srbije govorio je o ključnim temama – od sudbine NIS-a, za koji se u ponedeljak očekuju presudni pregovori, preko odluke da Srbija ne učestvuje na međuvladinoj konvenciji u Briselu, pa sve do poruka o energetskoj stabilnosti i rezervama koje, kako je naglasio, garantuju miran ulazak u novu godinu.

O situaciji sa NIS-om

Predsednik Srbije je najavio da se pregovori izmedju ruske strane i jedne velike kompanije bliže kraju i da očekuje da ponedeljka treba da se obavi tripartni razgovor kako bi se sve ovo završilo.

Dodao je da i pored dogovora sve zavisi od Amerikanaca.

-U svakom slučaju mislim da su to dobre i važene vesti i ukoliko bismo taj problem rešili ušli bi sa osmehom u narednu godinu- rekao je Vučić.

Predsednik se zahvali osvima onima koji su vodili računa o državi jer imao izuzetno velike rezerve i za ovih 60 dana smo prošli bukvlano netaknuti.

- Da ste me pisali da ćemo uspeti da izdržimo svih ovih 68 dana ne bi bio takav optimista- rekao je Vučić.

On je naglasio da ćemo imati dovoljno nafte i da građani ne treba da budu zabrinuti.

- Ništa ne treba da brine građane Srbije, ljudi znaju da ja uvek kažem da je stanje malo manje rezervi od onoga što imamo, tkao sam naučen - dodao je Vučić.

On je dodao da imao problem oko kapaciteta cevi za gas ali da će se i to rešiti.

On je najavio radove na naftovodu.

- Želimo i hoćemo da pravimo taj interkonektor, tu kasnimo , od Orljana preko Leskovca do vranja i od Vranja do Severne Makedonije, hoćemo da radjmo tri cevi prema Rumuniji, sa Mađarskom gradimo naftovod - dodao je Vučić.

O zgradi Generalštaba

Vučić je rekao da posle povlačenja investitora zgrada Generalštaba će ostati jedno ruglo.

- Nije to pitanje jedne zgrad to je pitanje našeg odnoa prema budućnosti, to je pitanje imate li viziju ili je nemate. Oni koji su tražili da nam ovako izlgeda Geeralštab i da ostane ruševina a da investicije od nekoliko stotina miliona odu u Albaniju umesto da ostanu u Srbiji, oni se za ovo zalažu za ruševinu. Pri tome bismo imali da je projekat realizovan i muzej žrtvava, privukli i mnogo turista - rekao je Vučić.

Kako je rekao mi smo zahvaljuući neodgovornoj blokaderskoj politici izgubili jednu važnu investiciju.

- Ovo je direktan udar na svakog građanina Srbije. Kada su mnogi pomislili da će nova vlast pa da im se dodvore, pa su zajedničkim radom tužilaštva i policije odmetnute od države počeli da gone ljude koji nisu krivi. Selaković nije uzeo dinara i ništa protiv države nije uradio. Svi ti ljudi nisu nikome ništa krivi. Pošto sve to rade zbog mene, zato su tražili i REM, samo da bi mogli da ukinu Informer i da bi tako mogli da idu na izbore - rekao je Vučić.

- Beograd na vodi sam na silu izgurao. Političku silu. Prihvatao sam sve udarce i demonstracije 14 meseci. Danas je to najelitniji deo Beograda. Mi sad tu imamo jedan problem - dodaje Vučić

- Kako da ima pravde kada ne možete da gonite nikoga iz tućilaštva za organizovani kriminal. Njima su dali ogromnu moć jer smo mi listopadni a oni zimzeleni iako je mene birao narod i dobio sam preko 2 miliona glasova u prvom krugu, što se neće ponoviti u istoriji. A oni se ponašaju kao bogovi koji mogu da rade šta hoće. Progone nevine, a krivce ne. Ja hoću da podnesem krivičnu prijavu, a oni kažu odbacuje se. Oni o sebi odlučuju. Kadija ti sudi, kadija te tuži. Za njih ne postoji kontrolni mehanizam. To su bogovi osmišljeni da ruše vlade. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja im kažem, podgintie optužnicu protiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - rekao je Vučić.

On je rekao da idu brze izmene i da mora da postoji sistem kočnice i ravnoteže.

- Promenićemo da ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koja čine.

- Uvek se na kraju poštovanje izrazi u novcu. Nije bilo mnogo ljudi na protestu ali sam sagledao sve njihove zahteve. Jesu li oni imali neka prava pre 2012. pa smo ih mi ukinuli? Pa ne, nisu. A ovde imaju prava. I razgovaram sa predsednikom vlade i finansija, ali moramo da vidimo kako to da ograničimo jer će doći do bezbroj zloupotreba - rekao je predsednik.

- Ono o čemu mi brinemo je što znamo da bi se ta baza sve vreme širila na ljude koji ne žele da rade već samo da dobijaju od države prihode, a ničemu ne doprinose. Tu imate roditelje koji imaju bezbroj muka. Ti ljudi imaju svoja prava i izaći ćemo im u susret - dodao je Vučić.

O međuvladinoj konvenciju u Briselu koja se sutra održava

- Neću oitići, imaće Zapadni Balkan bez Srbije. Ja sam doneo tu odluku, neću da vlada trpi pritiske, razgovarao sam sa najvećim brojem evropskih lidera. Beskrajno sam zahvalan Makronu, Ursuli, Koštu. Mislim da time šititm Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili, a mnogo smo. I to su oni priznali - rekao je Vučić.

On je naglasio da je za nas važno da rešimo pitanje NIS-a i sačuvamo mir.

- Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba. Srbija je na svojoj strani. Mi smo izgubili 28 odsto ukupne populacije u Prvom sv. ratu. Moj cilj je da ekonomija napreduje, da se ljudi oslobode, nema problema sa kursom, mogu ljudi da troše novac. Imamo 29 milijardi 367 miliona evra imamo u rezervama - rekao je Vučić.

- Živim za ovaj narod, za ovu zemlju, za ovaj posao. Uvek gledam da postavim svoja leđa, a ne da se sakrivam iza nekog drugog - dodao je on.

Vučić je komentarisao i smrt Radomira Kurtića iz Jugoimporta u Moskvi

- Znam da su nestali harddiskovi, još neke stvari, ali to ne mora da bude nužno povezano sa nekim događajem. Do sada od forenzike nismo dobili ništa. Reč je o našem građaninu. Ali da širim sumnje i teorije zavere, u tome ne mogu da učestvujem - rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov