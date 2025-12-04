'GRAĐANI NE TREBA DA BRINU' VUČIĆ ZA TV PINK: Srbija MORA da ima energetsku sigurnost! Sledeća godina će biti NAJBOLJA u istoriji naše zemlje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je za TV Pink govorio o najvažnijim najvažnijim temama u zemlji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se na samom početku gostovanja u "Nacionalnom dnevniku" osvrnuo na dve vesti koje je u razgovoru sa novinarkom Goradonom Uzelac podelio sa građanima Srbije.

SITUACIJA SA NIS-om

- Prva se tiče produženja licence za Lukoil, do 26. aprila... To znači da će 112 pumpi na teritoriji Republike Srbije raditi. Srbija neće imati problema sa gasom, očekujemo potpisivanje dugoročmog ugpvpra, do leta nećemo imati problema. Gledaćemo da nabavimo gas i sa drugih strana - rekao je Vučić.

Komplikuju se neke druge stvari, recimo, sada imamo logističke probleme za 51. mesto, dodao je Vučić.

- Stapari, Kljajićevo, neće imati pumpu na 15-20 kilomatara. To će biti problem za poljoprivrednike... - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je Američka logika da isteraju svoje, bez obzira na to što je Srbija zahvaćena merama i sankcijama. Ista je situacija i sa Rusijom, dodaje predsednik.

- Biće problema, a da bih ukazao kako to izgleda... Prvi je saradnju sa NIS-om ukinuo Lukoil, i Ziđin kompanija, nisu hteli da budu ugroženi. Zato srpske banke, koga briga, vi budite ugroženi koliko hoćete. Razgovaramo i sa jednima i sa drugima... Uz lakša ili teža rešenja, Srbija će morati da ima energetsku sigurnost, nema tu velike filozofije... Moramo da pokažemo moral, fer odnos prema prijateljima i partnerima. Nadamo se da će završavati taj ugovor o kupoprodaji s akupcima - dodao je Vučić.

- NIS je veletrgovac i kompanije poput Lukoila, kupovali su od NIS-a. To su prevozile NIS-pve cisterne... Predsednik OMV-a je rekao da ne može da dozvoli da se to opet dešava, jer će opet biti sankcije i za njih. I sada fale cisterne. Bezbroj problema - naveo je Vučić.

Ponosan sam na Srbiju, našu državu. U našoj zemlji je uvek država, psuje se država, mimo onog "Vučić", rekao je potom predsednik Srbije.

- Ja sam ponosan, jer 55 dana, da nam kap nafte nije stigla kroz nafotovod, da zatvorimo rafineriju, te priče o remontima, gluposti... Kada se sve to događa, a bi nemate nijedan problem, onda moram da budem ponosan, na ljude, zemlju... Mi nemamo problema sa rezervama, sve je to plaćeno... Uz sve to, spustili smo inflaciju u novembru, na 2,7 odsto, povećali penzije u decembru... - dodao je Vučić.

- Govorimo o nečemu, o čemu sam ja govorio... Pravno ne znam šta kako može da se izvodi. Ja sam građanima rekao da do 15. januara možemo da izdržimo, a posle toga ne. Mi nemamo ništa od toga ako nešto rusko ostane u stečaju... Nama država mora da funkcioniše, i to je to... Čini mi se da bi bilo normalno da razumeju kakva je pozicija Srbije, i sada smo jedini koji nisu uveli ni prinudne mere... Čekamo, očekujemo da se to uradi... Ako mislite da život može da se odvija bez nafte, ne može - dodao je Vučić.

Predsednik je potom onaveo da Srbija mora da se drži svega, odnosno, da ukoliko može da se napravi bilo kakav dogovor, da se napravi. On dodaje da mora da se ponaša odgovorno.

- Ono što ponavljam je da će se dogoditi to da će Srbija imati dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina... - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da nije istina da Rusi nikada nisu davali Srbiji naftu, već je dobijamo sa Mediterana.

- Morate da se bavite svakim detaljem, da ne lupetamo. Nema problema sa inflacijom, neće padati penzoje, plate... To ostaje, ali da, imaćemo možda problema u napretku. Ja verujem, iako sam pesimista po prirodi... Kada kažem da će penzije da rastu, one hoće. Sledeća godina će biti najbolja godina u našoj istoriji, kako po rastu plata, penzija i infrastrukture - dodao je Vučić.

Vučić kaže da se u svetu deca naoružavaju, pripremaju decu da ratuju, ginu, a Srbija za to vreme samo naoružava vojsku.

- Male su šanse da imamo rat, sukobe... Imamo Albaniju, Tiranu, oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Mi nastavljamo da radimo, da se borimo, i kada sačuvate mir, obezbedite većinu u UN, što znate koliko je teško, po teškom pitanju, kako to mi onda gubimo? - pita se predsednik.

Predsednik je potom pokazao kako trenutno izgleda gradilište EXPO.

EXPO

- Ovo su stambene zgrade, ovde je glavna promenada, dole se ide ka stadionu... Ovde je stadion, i tu je polje E gde će biti objekti, biće hortikultura... Niče grad, za 15 dana ćemo završiti celu trasu pruge do EXPA od aerodroma... Moći ćete na aerodrom za 15 minuta do centra grada, a to niko ne može da zaustavi. Nismo se plašili i kada su dolazili političari sa noževima. Nemaju oni u sebi toliko mržnje prema zemlji, koliko mi volimo Srbiju - naveo je Vučić.

Mnogo toga se radi, moravski koridor, Vrnjačka Banja, pa onda prirodnjački muzej, nabrajao je predsednik.

- Legalizacija kreće osmog, bio sam sa ministarskom Damjanović i sa premijerom Macutom. Elektorinski se sve radi, dakle, bilo kakav dokument treba da imate. Time dokazujete vlasništvo, i to je suština. Imamo oko 2 miliona građana koji već to znaju imamo korišćenje pošta i opština takođe... Imamo 260 lica koji će samo time da se bave. Verujemo da ćemo za 6 meseci završiti 3 puta više nego za prethodnih 30 godina od kada je krenuo proces legalizacije. Biće problema, muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou - dodao je Vučić.

Govoreći o klasteru 3, Vučić kaže da će biti lepa vest ako se to dogodi, a o tome će, kako je naveo, više govoriti Ana Brnabić.

- Oni su mislili da kada su ušli u EU i NATO, da je gotovo, da postaju dominantna sila od triglava pa do Stambola, a pošto se Srbija podigla, postala snažna, oni žele da sputaju snagu SRbije, zato se ujedinjuju sa Prištinom - rekao je Vučić o Hrvatskoj i smetnjama da Srbija uđe u EU.

NIKOLA SELAKOVIĆ

Kada je u pitanju Nikola Selaković, Vučić kaže da nije spreman ni da žrtvuje protivnike u politici.

- Da vas podsećam da nije uvek Nebojša bio najkorektniji, ali je uradio dosta stvari, i mi smo i danas u dobrim odnosima. Zorana je napadala moju porodicu, ali smo dobri i danas, oprostio sam. Nikolu Selakovića gone zbog nekh drugih stvari, neću da ulazim u politčke stvari... Mnogo je toga tu, Nikola nije ukrao ni jedan jedini dinar, niko ga za to ne goni. Oni su te predmete pokrenuli u fazi blokaderskog ludila, gde su svi oni bilo aktivni blokaderi... Nikakvog dinara nije bilo - dodao je Vučić.

Ideja je bila dobra, zar nije lepše da sredimo grad, da privlačimo investicije... To bi bila ogromna investicija, američka investicija, promenio bi se centar grada... Koliko posla, zaposlenih, preduzimača... I u svemu tome ništa loše nisam video, dodaje predsednnik.

ADRIJANA NEŠIĆ

- Zašto gonite Nikolu Selakovića, pa jer je neko nekom negde rekao da ovo i ono... Ta odluka, ništavna odluka o zaštiti Generalštaba... Ta ništavnost deluje ekstung, oduvek, a ne od trenutka donošenja zakona. Nemaju nikakav pravni osnov, prave ništa. Neću da kritikujem, nego da pohvalim NUNS, I ANS. Oni si stvarno reagovali... Zamislite koliko bih ja novinara trebao da tužim, a ovom je samo rečeno da je blokader, i oduzei su hleb mladoj ženi, pa šta je loše rekla? Zdenko Tomanović je planiran za listu... I zato godinu dana zabrane devojci d aradi? Veoma sam srećan što je NUNS reagovao, neka to bude početak dijaloga. Zato moja ponuda za dijalog stoji - rekao je Vučić.

To ne sme da se dešava u našoj zemlji, mislim da i Novosti nisu dovoljno prepoznale koliko je to opasan presedan i jeziva stvar koja se desila gospođi Nešić, rekao je Vučić.

IZBORI

Kako kaže Vučić on je svakodnevno uplašen, da li će biti zdrav, da li će sve da stigne, reši sve obaveze, jer ljudi koji nemaju strah, tremu i pritisak, nikad ništa neće uraditi.

- Poštujem konkurenciju na izborima, i ako oni to nazivaju strahom, ja sam isti imao 2004. kada sam izgubio, i 2008. kada nismo izgubili, pa 2012. kada opet nismo izgubili. Uvek sam imao strah i tremu i bez toga ne može da se pobeđuje. Mi kada pobedimo na izborima, mi smo i sad imamo, štabove, ja vodim neke analize, a Miloš vodi sve ostalo. Miloš, Ana... Ja radim analizu politike...Ispravljamo greške, i Negotin kada pogledamo, to je takav rezultat... Pa mi smo i tu našli neke negativne stvari. Pa Sečanj... -rekao je predsednik.

Gledamo kako da podmladimo stranku, da angažujemo više ljudi oko penzionera... Ja sam srećan kada čujem komentare naših protivnika, kada kažu da su zadovoljni, da su blizu... Ja sam još srećniji, u tome je razlika između supešnih i neuspešnih... - dodaje Vučić.

Govoreći o terminu izbora, to su, kaže Vučić, maj ili decembar.

NAPADI DELA OPOZICIJE

- Savo Manojlović i ostali me ne zanimaju, jedva pamtim ta imena, ja imam pametnija posla. Je l' možete da verujete da ni na jednom biračkom mestu nema primedbe, ma niko nije rekao ''čestitam''... Niko ništa, ti izgubiš 43 razlike u Negotinu, i ti nekom ne čestitaš... 46 ustvari... Ljudi je l' vi razumete o čemu pričamo? Kakav problem vi imate u glavi? Vi verujete da ćete da dobijete podršku naroda. Sami znate da nije bilo krađe, perfektno to znate - dodao je predsednik Srbije.

- Žene su odgovorne, ozbiljne, posvećene, razmišljaju o svojim roditeljima, deci, supružnicima, porodicama, svojoj zemlji. Žena glasa za stabilnost, sigurnost, budućnost zemlje, žena ne glasa za lepotu. Tada smo promenili tog čoveka sa mesta predsednika mesnog odbora. Ljude zanima kako će oni da žive, hoće li da imaju mir, penzije. Penzije će samo da rastu, i plate, neće da padaju, to su racionalne stvari, a ne to da li su oni debeli, mršavi... Ljude interesuju njihovi životi, a ne naši životi - zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković