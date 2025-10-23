'PUCNJAVA JE POTEZ OČAJNIKA, NAJVAŽNIJE JE DA SMO SAČUVALI MIR!' Vučić o napadu ispred Skupštine, situaciji sa gasom i NIS-u, susretu Putina i Trampa, izborima...

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, govorio je večeras o najvažnijim temama za građane.

O pucnjavi ispred Skupštine

- Kao predsednik Srbije, uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u, i svi pritisci sa različitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju već duže vreme. Naša politika, slobodna, nezavisna i suverena, mora biti srušena. To je taj hibridni rat kojem prisustvujemo od početka. Kada je jasno ko je ubica u pokušaju, svakome je jasno šta se dogodilo. Došao je čovek i upucao čoveka, njegovi meci, 9 metaka su leteli u vazduh, ne plinska boca ili nešto drugo. Potpuno je jasno ko je krivac, i ko je to učinio, ali ako to nije učinio neko sa strane vlasti, onda je potrebno to relativizovati - rekao je Vučić za Javni servis.

Kako je istakao, godinu dana trpimo nasilje, jezivo nasilje.

- Održano je preko 25.000 kriminalnih, neprijavljenih skupova, koje smo na kraju krajeva i obezbeđivali. I trošimo ogroman novac da sačuvamo te ljude koji se na kriminalan način okupljaju. Nema laži koju niste čuli, dok se nije pojavio snimak. Na sve to sam rekao da osnova nije dozvoljena. Zamislite da smo mi uradili šta su oni. To bi se završilo u teškom krvoproliću. Ali uspeli smo da sačuvamo mir, uprkos tome. Ne možete da se pravite da se nešto nije desilo, neko je pucao i ugrozio život Bogdanoviću, a ceo dan to svi relativiziju - rekao je Vučić.

Pročitao je naslov jednog medija u kom se navodi da se predsednik obraća zbog samozapaljenja šatora.

- To je dovelo do toga se radi šta ko poželi. Pogođen je metkom jer je rekao "Treba li vam nešto, gospodine", direktno je pogođen. Strah od istine kod velikog broja ljudi, dodvoravanje pogrešnima, to nam je donelo zlo u prethodnom periodu. Ali pristojna Srbija je smela da se tome suprotstavi od prvog dana. Njima danas govori samo jedno rešenje, sve drugo je propalo. Srbija je sačuvala mir, ovo su potezi očajnika. Istraga će sve pokazati i istražiti - rekao je Vučić.

O snimcima pucnjave

- Snimci su prikazani zato što bi objasnili ljudima kako su dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice. Ali postoje snimci i svedoci o tome šta se tačno dogodilo. Znam dobro kako stvari funkcionišu. Ono što je važno, ja pozivam ljude, poštujem one koji su na protestima, koji razmišljaju drugačije, da ih čujem i prihvatim njihove ideje. Spreman sam da i razgovaramo oko roditelj-staratelj, pozvao sam i Anu da čujemo i drugu stranu i da primenimo njihove ideje. Ja se borim za Srbiju, treći mandat ne mogu da imam. Ali ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, samo dijalog - kaže predsednik.

Još jednom je pozvao sve da se ponašaju u skladu sa zakonom, da imaju interes Srbije u obzir.

- Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel ili tamo negde, pa kažu e, nemojte da dolazite na Ekspo, direktno rade protiv ljudi, plata i budućnosti ove zemlje, to nije politika koju ću da podržim! Ne postoji društvo u kojem imate unisono mišljenje, onda to nije demokratija. Želite od mene da budem birokratski fićfirić, da laže naciju i da nemamo nikakav uspeh ni u čemu, i da samo razmišljam kako će dan proći da me niko ne napadne - upitao je Vučić.

Istakao je da je uslov da se ne razgovara oružjem i nasiljem.

- Zato što se u našoj zemlji, uvek sam spreman da saslušam drugu stranu i prihvatam opozicione zakonske predloge, ali mene interesuje život ljudi u našoj zemlji. Očekujete da lažem sebe, vas i sve druge, a na to ne pristajem! Moje je da govorim istinu - rekao je Vučić.

"Policija je uvek izbegavala sukove do poslednjeg trenutka"

- Ne postoji nikakav plan i program, samo srušiti Aleksandra Vučića. Pucaju i razbijaju prostorije SNS, spaljuju prostorije, pucaju na čoveka i na kraju opet oni žrtve. Na sve to, nijednom nismo hteli tuču, sukobe na ulicama, policija je izbegavala sukobe uvek do poslednjeg trenutka - kaže predsednik.

Istraga će pokazati da li je pucač Anđelković bio deo grupe ili je delovao sam, ali je izneo nakon napada politički motiv.

- Prebijali su bake po ulicama, kada je devojčica od 25 godina, kojoj smo uništili život, izašla svojim automobilom, pa krenula kroz gužve, ništa nije htela da uradi. A bila je optužena za pokušaj ubistva, tada svi tužioci i sudije moraju da rade kako im ulica naređuje. Ono što prezirem u politici, kao politički veteran, tada svi donose odluke po utisku ulice. Sumanutu je da se vodi postupak za pokušaj ubistva, to dete je pokušalo da se ubije, ni krivo, ni dužno. I svi ste ćutali i pravili da ne znate šta se dešava. Kada se to desilo, nema koja javna ličnost nije izašla i rekla "nemojte decu da nam dirate", a ko je juče izašao i rekao "čekajte, pucali smo iz pištolja". Ja ne govorim o polarizaciji već o iznošenju istine. Oni ne žele da razgovaraju jer ne smeju to da urade, jer im to strani centri moći ne dozvoljavaju - istakao je Vučić.

Ponovio je da devojka koja je vozila automobil, kako smatra, "nije prekršila nijednu zakonsku normu".

O sankcijama NIS-u

- Došao sam da kažem ljudima da ne brinu, prvi dan kad budemo imali probleme — mi ćemo uzeti da ih rešavamo i zaštiti Srbiju. Neće imati kantice, imaćemo verujem dovoljno struje, ali time moramo da se bavimo u godinama koje dolaze. Rešavaćemo i sve probleme s gasom.

Predsednik je potom upitan za razgovor sa Viktorom Orbanom, predsednikom Mađarske.

- Dogovorilo smo uvoz naftnih derivata sa MOL-om. MOL nam je najveći uvoznik, da uveze veće količine, ali videli ste da je izgorela najveća njihova rafinerija, a sad je pitanje da li će imati i za sebe. Ako budu imali, siguran sam da će nam dati. Utorak mi je baš loše krenuo. Ovo sa Mađarskom nas je direktno pogodilo (požar u rafineriji, prim. aut.), to će nam se odraziti na BDP, plate, penzije i zato moramo da se izborimo da sve što može da radi, da radi. Razgovarao sam sa evropskim predstavnicima, trudim se da pronađemo različite opcije, nemamo ih mnogo.

O gasu i ceni gasa

Kako je dodao, nije lak uvesti gas od nekog drugog.

- Rusi su nam bili pouzdan partner, ali su nam isporučivali redovno i regularno. Mi moramo da radimo na svakoj vrsti diversifikacije i nafte — mi nemamo ni litar ruske nafte, kako ljudi misle. Jedini problem je što nema dovoljno gasa, i cena gasa. Čak i kada budemo obezbedili, možemo 1,3 miliona kubnih metara. Mi plaćamo 290 dolara po 1.000 kubnih metara, a 390 je cena na TTF (Holandska berza). Plaćali bismo 25-30 odsto skuplje.

Srećom smo uključili Pančevo u proizvodnju gasa. Mađarski MOL uvozi oko 400.000t igodišnji je najveći uvoznik, pa Lukoil oko 100.000t, svi ostali uzimaju iz naše rafinerije, rekao je Vučić.

- Taj kompletan energetski sistem je deo privrede. Mazuta smo obezbedili do kraja januara, i kerozina i za toplane i avio letove i sve drugo. Radimo na tome na dnevnom nivou i verujem da ćemo pronaći rešenje. To počinje da važi od 1. januara 2026. godine, mi smo zemlja između dve članice EU, Mađari imaju dugoročan ugovor, ali kako ćemo mi bez ugovora — mi smo mirni do 2027. ako dobijemo ugovor, što se nadamo da će biti do kraja godine. Ali kako posle toga? Nismo pre imali gasovod u Srbiji, pre 5-6 godina smo izgradili i ja sad moram da kažem kako da za godinu rešimo sve probleme - rekao je.

- Mi nismo imali gasovod u Srbiji, već smo ga izgradili pre pet ili šest godina. Izgradili smo interkonektor prema Bugarskoj i potrebno nam je još interkonektora i gasa, posebno zato što i Bosna i Hercegovina zavisi od toga. I BiH će ostati bez gasa, jer to ide preko nas. Ja ne gledam da prezimimo, već šta će biti za 5-10 godina. Zato smo uzeli od Azerbejdžana, ponudili smo da uzmemo od Grčke, Bugarima i Mađarima za struju, da budemo deo njihovih nuklearki, jer ja znam šta nas čeka. Probaćemo da učinimo sve, sve što možemo, riziku se izlaže u Poštanska štedionica, Srbija je jedina u Evropi koja ima investicioni rejting, toliko smo uložili u to da mi ne pada da se igram, moja dužnost je da čuvam Srbiju od svega - rekao je i dodao:

- Srbija se nalazi na evropskom putu i ja to ne krijem ni pred predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao što Srbija želi da čuva prijateljske odnose sa Rusijom i to ne krijem ni pred kim iz Evrope. Nisam ovde da me voli bilo ko, već da uradim dobre stvari za Srbiju. Brine me samo da li će moja deca, pošto nisam najbolji otac, da me vole, a za ostale me ne interesuje da li će me voliti, već da imam poštovanja. Moj posao je da preuzmem sav teret ove zemlje. Srbija ima javni dug nego Nemačka, Italija, Francuska, u relativnim brojevima. To smo uspevali zato što smo čuvali Srbiju, jer se nisam krio. Mi treba da brinemo, ne ljudi o energetici.

O stopi rasta

Projekcija MMF-a, imaćemo 2,4 odsto stopu rasta za sledeću godinu, a imali bismo 3,5 odsto da nije bilo blokada.

- Već za sledeću godinu se predviđa 3,6, a do 2030. ima najveću stopu rastu od 4 odsto — znači da smo uradili velike stvari za Srbiju.

Rekao je da imamo nekoliko rizika, energetska situacija, pogoršanje ratova u svetu, što moramo da izbegnemo i sačuvamo vojnu neutralnost, a i da ćemo izbegavati regionalne sukobe.

O Srbiji na evropskom putu

- Za četiri-pet godinama prestižemo mnoge zemlje koje su bili ispred nas. U Evropskom parlamentu su usvojili rezoluciju sa mnogo manje glasova nego prethodna koja je bila loša za Srbiju, i više je bilo uzdržanih, i po tome vidite kako gube svoju snagu u borbi protiv Srbije. Meni znači da sam video neodgovornost evropskih poslanika, a neću da učestvujem u tome ko plaća pojedina lica, niti je bitno. Ali je strašno kada osuđujete ovu zemlju zbog upotrebe zvučnog topa, koji nije ni korišćen i oni to znaju. Ako je upotrebljen zvučni top, ja više nisam predsednik. Nemojte da lažemo i obmanjujemo narod. To su te laži kojima se bavim ceo život, raskrinkavanjem, zato što znam kako i odakle to ide. A to se radi da bi se Srbija disciplinovana, da bolje i lakše slušamo nego što slušamo danas. Ali jedan nepokorni narod i predsednik tog naroda neće da menja politiku - istakao je.

Ako dođe do uspostavljanja stvarnog rata između Evrope i Ruske federacije, to je najveći rizik.

- Tri i po godine nismo otvorili nijedno poglavlje sa EU, a to se poklapa sa početkom rata u Ukrajini. Bili bismo šampioni sveta samo da smo uveli sankcije Rusiji. Verujem da razumeju da je Srbija značajna za EU, EU je najveći investitor, iako je stopa rasta u padu, to je i dalje na kugli gde se najbolje živi. U narednih godinu dana biće mnogo velikih geopolitičkih promena u svetu. Biće iznenađenje što se tiče ulaska Srbije u EU, sve se menja. Verujem da postoji šansa da uđemo pre 2030. godine, ali tu postoji pitanje KiM, ne mogu da prihvatim nezavisnost, i neću - rekao je.

O razgovoru sa Ursulom fon der Lajen

- Ne mogu da iznosim detalje koje mogu da ugroze drugu stranu, nismo hteli da razgovaramo javno. Svuda mora da bude poštovana sloboda izražavanja, što je i navela, ne samo u Srbiji, nego svuda. Razgovarao sam sa njom, poštujem je, o svim važnim temama.

O izborima na KiM

Vučić je istakao da nije optimista prema pitanju trenutne pozicije Srba na Kosovu i Metohiji, neposredno posle lokalnih izbora, ali da gaji optimizam za njihovu poziciju u narednih pet ili deset godina.

- Čestitao sam Srpskoj listi na nemogućem rezultatu u nemogućim uslovima, gde su svi stranci radili protiv njih, a pre svega ovi sa zapada, ali i mejnstrim medija u Srbiji. Ti ljudi su sve to izdržali - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio, povodom situacije u Republici Srpskoj, da Srpskoj uvek želi sve najbolje, kao i da se nada da će u narednom periodu na tom području sve proteći mirno.

- Srećan sam kada je Republika Srpska srećna. Možemo da pomognemo u izgradnji infrastrukture i puteva, to ćemo da učinimo - naglasio je predsednik Srbije.

O susretu Trampa i Putina

- Ne mogu da iznosim detalje koje mogu da ugroze drugu stranu, nismo hteli da razgovaramo javno. Svuda mora da bude poštovana sloboda izražavanja, što je i navela Ursula fon der Lajen, ne samo u Srbiji, nego svuda. Razgovarao sam sa njom, poštujem je, o svim važnim temama. Ona je ta koja donosi odluke, ne Evropski parlament.

Najavio je bilateralnu večeru sa predsednikom Francuske, Emanuelom Makronom.

- Nema sumnje da dvojica predsednika (Putin i Tramp, prim. aut.) veliku ljubav prema EU, i da će EU učiniti sve da spreče njihov susret u Mađarskoj. Mislim da je ostalo dva sporna pitanja: to što Putin traži i da još područja uđe u granice Rusije, a Amerikanci bi mogli da prihvate prekid neprijateljstva na linijama sukoba. Kako čujem iz zapadnih izvora. I druga stvar je Putin želi okončanje rata, a Ukrajinci žele kupovinu vremena, i prekid vatre i neprijateljstva. Ali je i jednim i drugima mir važan.

Otkrio je da nismo dobili planove da Putin preleti preko Srbije do Budimpešte, ali to su samo nagađanja.

- Ne mogu da izaberem između Putina i Trampa, jer je naša pozicija komplikovana, mi nismo ni na američkom ni ruskom putu. Ali ću uvek odabrati da Srbija ide napred.

O budžetu Srbije i izvozu municije

- Imao sam težak razgovor sa Sinišom i Anom oko IT zajednice u Srbiji. Došli su i traže neke subvencije odranije, Siniša kaže ne da pare, Ana kaže moramo da damo. Morao sam da presečem i kažem biće na pola. Ne možemo da isplaniramo ni dobro budžet, jer imamo problem, nismo izvozili previše municije.

Najveću snagu vidi u ženama Srbije i pomaže se najviše njima — preduzetnicama na selu i u gradu.

- Moramo da radimo jer nemamo more. I moramo da se uzdamo u svoj rad. Ovaj rast dolazi zbog rada — 100.000 radnih dozvola se traži za Srbiju ove godine. Neće ljudi da rade za male pare, hoće lakše poslove, varioca ne možete da nađete ni za 1.300, zanati su budućnost. Zato je dualno obrazovanje mnogo važno.

O izborima u Srbiji

- Menjaju se izborni uslovi jer su izmišljali bajke. Ne može mrtav da glasa, evo sad će da sređuju birački spisak, ali neće vam to pomoći, jer ljudi glasaju za plan i program, za ljude. Neće da glasaju jer ste pljuvali po ulicama, pucali i plivali po Savi i Dunavu. Od nadležne institucije važi kad će biti izbori, biće u skladu sa zakonom i pre zakonskih rokova, sledeće godine, 2026. godine. Upravo da izađemo u susret opoziciji i blokaderskim listama. Ja sebi ne skraćujem mandat, postoji mogućnost da podnesem ostavku, i kad nadležna institucija to odobri, ja ću je podneti - rekao je i dodao:

- Ukoliko ne dođe do tog jednog načina svrgavanja, a ne plašim se toga, zato to i kažem — ja sam toliko ponosan čovek. Verujem da sam mogao više da radim, godinama nisam išao na odmor, dete nijedno nisam vodio na more. Srbija je druga zemlja u odnosu na to kakva je bila kad sam došao na vlast. Prosečna plata u decembru će biti 1.000 evra. Srbija je među najmanje zaduženim zemljama u Evropi. Uspeli smo da promenimo lice zemlje.

Kako je najavio, do kraja godine će izaći sa novim planom do 2035. godine.

Na pitanje da li vidi svoju budućnost u košarci ili politici, rekao je da je košarku zapostavio. Istakao je da će pomoći prijateljima na izborima, pošto mu Ustav ne dozvoljava da se ponovo kandiduje.

Autor: A.A.