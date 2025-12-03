Prva reakcija države nakon novosti o NIS-u: Usvojen zakon o obaveznim rezervama nafte i gasa

Skupština Srbije danas je usvojila set energetskih zakona koji treba da povećaju sigurnost, kvalitet i pouzdanost snabdevanja domaćeg tržišta.

Reč je o zakonima o nafti, gasu i obaveznim rezervama nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa.

Zakon o nafti uređuje organizovanje tržišta nafte i derivata, prava i obaveze učesnika, kao i pravila za projektovanje, izgradnju i korišćenje energetskih objekata. Propisuje i formiranje operativnih rezervi, kao i nadzor nad sprovođenjem zakona. Vlada može da utiče na najviše cene derivata u slučaju poremećaja na tržištu, kao i da privremeno odobri odstupanja od standarda kvaliteta derivata kada je ugroženo snabdevanje.

Rezerve za zimu

Energetski subjekti koji proizvode električnu ili kombinovanu energiju dužni su da obezbede rezerve nafte i uglja dovoljne za najmanje 21 dan prosečne proizvodnje tokom zimskih meseci. Rezerve uglja moraju biti uskladištene na deponijama kojima upravlja energetski subjekt.

Zakon o gasu uređuje pouzdano i kvalitetno snabdevanje prirodnim gasom, rad energetskih subjekata i ulogu Agencije za energetiku. Propisuje projektovanje, izgradnju i održavanje gasovoda i opreme pod pritiskom, kao i nadzor nad sprovođenjem zakona. Predviđeno je da se u gasni sistem, gde je to bezbedno i tehnički moguće, može preuzimati i vodonik. Operator distributivnog sistema dužan je da preuzme sve merne uređaje i merno-regulacione stanice najkasnije do 31. decembra 2027.

Rezerve za 61 dan

Zakon o obaveznim rezervama uređuje formiranje, finansiranje, održavanje i puštanje na tržište rezervi nafte, derivata i prirodnog gasa, kao i nadzor nad tim procesima. Za ovo je nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike preko Uprave za rezerve energenata. Obavezne rezerve nafte i derivata formiraju se u količini od 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne potrošnje - u zavisnosti od toga koja je vrednost veća.

Autor: Dalibor Stankov