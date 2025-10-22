Vučić: Ništa se neće dogoditi 1. novembra, kao ni bilo kog drugog dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se ništa neće dogoditi 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili protest, kao ni bilo kog drugog dana.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je prvi zahtev blokadera bio da mora da se skloni Ćaciled do 1. novembra, rekao da to nije samo pitanje 1. novembra, već da oni to rade zbog drugih stvari.

"Oni to rade zbog nečeg drugog. Oni su uspeli ljudima da 'objasne', koji nisu hteli da čuju šta se ovde danas dogodilo, uspeli su da im 'objasne' da su valjda ljudi ovde odavde krivi", rekao je Vučić novinarima ispred Narodne skupštine, gde se pridružio građanima koji su se okupili kako bi pružili podršku Milanu Bogdanoviću koji je danas ranjen u napadu ispred Skupštine.

Dodao je da su neki mediji ceo dan držali kao vest da je "napadač iz Ćacilenda" i naglasio da napadač nije iz Ćacilenda, već da je on došao sa strane i izvršio napad u Ćacilendu.

"Ali to su sve sitni trikovi, kojima se svi u različitim segmentima i u medijskom delu obojene revolucije u nekim drugim uvek služe. Sitni, ne veliki i nisu odlučujući, ali uvek postoje. A ja da odgovaram tim teškim rečima zaista neću. Na kraju, kako bih vam rekao, možda su oni za sve to u pravu. Ali sve bolnice, sva porodilišta, svi naučno-tehnološki parkovi, svi putevi, pruge, svi mostovi nisu oni izgradili nego mi. I na to sam ponosan", rekao je Vučić.

Dodao je da blokaderima treba da budu na čast sve uvrede koje mu upućuju, ali i da znaju da kako seju danas, tako će nekada u budućnosti i da žanju.

"Ne samo po izbornim rezultatima, što ćete moći da vidite, već ćete moći da vidite i kad bilo ko od njih, bilo kada, i za 20 godina bude učestvovao u nekoj vlasti, kako će neka opozicija tada prema njima da se odnosi", naveo je Vučić.

Na pitanje kako je Milan, Vučić je rekao da se Milan oseća dobro i da je on jak i hrabar čovek.

"Rekao je - ma nije to ništa. Iako je operacija bila komplikovana", kazao je Vučić.

Dodao je da su lekari obavili svoj posao i da je ponosan na njih, kao i na Milana.

Na pitanje da li je tačno da se napadač vratio posle dva meseca iz Hrvatske i da li tu postoji neka veza, Vučić je rekao da nije spreman da pravi takvu vezu.

"Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih da ulazim u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu da priuštim", dodao je Vučić.

Predsednik je takođe rekao da je kod napadača u kući pronađeno još pištolja i još municije.

Podsetimo, Vladan Anđelković (70) osumnjičen je za pokušaj ubistva oca troje dece Milana Bogdanovića (57) i izazivanje opšte opasnosti u Pionirskom parku u Beogradu. Naime, on je pucao na čoveka, a potom izazvao požar u šatoru pucavši u plinsku bocu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u vanrednom obraćanju javnosti da se ispred Doma Narodne skupštine dogodio užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu.

Vučić je posetio u bolnici Milana Bogdanovića, i naveo da je Bogdanović uspešno operisan.

Na snimcima se vidi kako čovek kojeg je pogodio metak od bola pada na leđa. On je potom kolima Hitne pomoći je prevezen u Urgentni centar. U popodnevnim časovima je uspešno operisan i izvađen je metak iz njegovog tela.

Autor: Iva Besarabić