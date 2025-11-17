SRBIJA OD NOĆAS U JOŠ VEĆEM PROBLEMU! Tramp odobrio zakon koji dozvoljava carine od 500 odsto za zemlje koje trguju sa Rusijom

Odgovarajući na pitanja novinara u nedelju o tome da li je vreme da Kongres usvoji mere usmerene na vršenje pritiska na Rusiju i predsednika Vladimira Putina, Tramp je rekao: „Čujem da oni to rade, i to je u redu za mene. Oni usvajaju zakon… Republikanci uvode zakon… veoma stroge sankcije… za svaku zemlju koja posluje s Rusijom. Možda će tome dodati i Iran… ja sam to predložio“, rekao je.

Predlog zakona koji je dugo zagovarao senator Lindzi Grejem predviđa carinu od 500 odsto na sekundarnu kupovinu i preprodaju ruske nafte. Predlog ima skoro jednoglasnu podršku u Senatskom komitetu za spoljne odnose.

Nova Trampova odluka Srbiju stavlja u još veći problem.

Kako je NIS od vitalne važnosti za funkcionisanje celokupne privrede u našoj zemlji, nakon što je američka vlada prvi put zvanično zatražila potpunu promenu vlasničke strukture, odnosno da Rusi u potpunosti izađu iz vlasničke strukture Naftne industrije Srbije, održana je sednica Vlade, na kojoj je prisustvovao i predsednik države Aleksandar Vučić, a na kojoj je razmatrana sutuacija sa američkim sankcija, te razmatrani potencijalni načini kako bi se naša zemlja izvukla iz situacije u kojoj se našla.



Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče na sednici Vlade da je situacija sa NIS-om jako teška, jer mi ni dotok nafte već 38 dana ne dobijamo od JANAFA, te najavio da će lično razgovatati o tome sa Amerikancima.



On je naveo da pošto Amerikanci traže potpunu promenu vlasništva NIS, da će zajedno sa Rusima i njihovim azijskim partnerima uputiti pismo, ali naglasio da će razgovarati sa Amrikancima o dotoku nafte jer mi do 13. februara možemo imati totalni kolaps ukoliko nam nafta ne dolazi.

- Dakle, potpisaćemo sve to i čekati odluku Amerikanaca da li će to da prihvate ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Mi bez dotoka nafte do 13. februara smo u totalnom kolapsu. Jer time nam ni rafinerija ne radi, ništa nam ne radi. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi, a da na svaki mogući način ubrzamo transakciju Rusa sa njihovim partnerima - naveo je juče Vučić.

Postavlja se pitanje kako se ova, sada još teža sutuacija po našu zemlju može rešiti, i kako će Srbija izaći iz problema u kojem se našla, nimalo svojom zaslugom.

Autor: D.Bošković