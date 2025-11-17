Tramp: Republikanci rade na nacrtu zakona o uvođenju sankcija svima koji rade sa Rusijom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je izjavio da republikanci rade na nacrtu zakona koji će uvesti sankcije svakoj zemlji koja posluje sa Rusijom i naveo da bi i Iran mogao da bude dodat na tu listu.

"Kao što znate, ja sam to predložio, tako da će svaka zemlja koja posluje sa Rusijom biti veoma strogo sankcionisana", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima i Iran bi mogao da bude dodat na tu listu.

Tramp je krajem prošlog meseca uveo sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama Rosnjeftu i Lukoilu.

Vašington prati posledice uvođenja sankcija ovim kompanijama, a "ima još stvari koje bismo mogli da uradimo u pokušaju da pojačamo pritisak", naveo je tada neimenovani izvor.