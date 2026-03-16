'VOLEO BIH DA IDEM, ALI...' Tramp traži odlaganje posete Kini zbog rata u Iranu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi njegova planirana poseta Kini i susret sa kineskim predsednikom Si Đinpingom mogli biti odloženi za "mesec dana ili nešto više" zbog aktuelnog rata u Iranu.

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da je američka strana zatražila odlaganje planiranog putovanja u Peking, navodi CNN.

"Razgovaramo sa Kinom. Voleo bih da idem, ali zbog rata želim da budem ovde", rekao je Tramp.

On je dodao da smatra važnim da ostane u Vašingtonu dok traje sukob.

"Zatražili smo da se poseta odloži za mesec dana ili nešto više i radujem se susretu sa njim (Si). Rat je u toku i mislim da je važno da budem ovde. Moguće je da ćemo je malo odložiti, ali ne mnogo", naveo je Tramp.

Bela kuća je ranije saopštila da će Tramp boraviti u poseti Kini od 31. marta do 2. aprila, radi dugo očekivanog samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Autor: Marija Radić