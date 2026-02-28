AKTUELNO

Svet

TRAMP POTVRDIO: VERUJEMO DA JE HAMNEI MRTAV! Američki predsednik otkrio: Iranski vrh više ne postoji, većina je zbrisana!

Izvor: Pink.rs/nbcnews, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik SAD Donald Tramp upravo je, u ekskluzivnom intervjuu za NBC News, potvrdio najcrnje slutnje Teherana i praktično objavio kraj trenutne vlasti u Iranu.

„Većina njih je nestala“

Na direktno pitanje novinarke Kristen Velker o sudbini vrhovnog vođe Alija Hamneija nakon današnjih vazdušnih udara, Tramp je bio kristalno jasan:

„Smatramo da je ta priča tačna“, izjavio je Tramp, misleći na izveštaje o smrti vrhovnog vođe.

On je otišao i korak dalje, tvrdeći da je u operaciji „Epski gnev“ eliminisan gotovo čitav komandni lanac Irana.

„Ljudi koji donose sve odluke – većina njih je nestala“, dodao je američki predsednik, sugerišući da je iransko rukovodstvo obezglavljeno.

Autor: D.S.

#Ali Hamnei

#Bela kuća

#Donald Tramp

#Iran

#smrt Hamneija

POVEZANE VESTI

Svet

'KA IRANU IDE ARMADA VEĆA OD ONE POSLATE NA VENECUELU' Tramp kaže da će Teheran proći 'MNOGO GORE' nego u operaciji PONOĆNI ČEKIĆ: Biće brzo i nasilno

Svet

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)

Svet

OKONČANJE RATA U UKRAJINI: Tramp rekao da je imao telefonski razgovor sa Putinom

Svet

TRAMP ŠOKIRAO: Američki brodovi su krenuli ka Iranu

Svet

'OBAVEŠTEN SAM DA SU U IRANU PRESTALI SA UBIJANJIMA' Tramp o trenutnoj situaciji u toj zemlji! Svetski mediji kažu da je Soltani živ

Svet

Tramp se oglasio i potvrdio najcrnji scenario po Ukrajinu: Amerika će vrlo brzo nastaviti dalje...