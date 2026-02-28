TRAMP POTVRDIO: VERUJEMO DA JE HAMNEI MRTAV! Američki predsednik otkrio: Iranski vrh više ne postoji, većina je zbrisana!

Predsednik SAD Donald Tramp upravo je, u ekskluzivnom intervjuu za NBC News, potvrdio najcrnje slutnje Teherana i praktično objavio kraj trenutne vlasti u Iranu.
„Većina njih je nestala“
Na direktno pitanje novinarke Kristen Velker o sudbini vrhovnog vođe Alija Hamneija nakon današnjih vazdušnih udara, Tramp je bio kristalno jasan:
„Smatramo da je ta priča tačna“, izjavio je Tramp, misleći na izveštaje o smrti vrhovnog vođe.
On je otišao i korak dalje, tvrdeći da je u operaciji „Epski gnev“ eliminisan gotovo čitav komandni lanac Irana.
„Ljudi koji donose sve odluke – većina njih je nestala“, dodao je američki predsednik, sugerišući da je iransko rukovodstvo obezglavljeno.
Autor: D.S.