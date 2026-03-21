Tramp: SAD blizu ispunjenja ciljeva u ratu sa Iranom

Predsednik SAD Donald Trump izjavio je sinoć da se Sjedinjene Američke Države približavaju ispunjenju svojih ciljeva u ratu protiv Irana i da razmatraju smanjenje vojnih aktivnosti u toj zemlji.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio detaljan pregled ciljeva američke vojne operacije u Iranu, uključujući "potpuno uništenje iranskog raketnog kapaciteta, lansirnih rampi i svih povezanih sistema, razaranje iranske obrambene industrijske baze, eliminaciju iranske mornarice i vazdušnih snaga, kao i protivvazdušne odbrane".

"Ne dozvoliti Iranu da se približi nuklearnim kapacitetima i uvek biti u poziciji u kojoj SAD mogu brzo i snažno da reaguju na takvu situaciju, ukoliko do nje dođe. Zaštita, na najvišem nivou, naših bliskoistočnih saveznika, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge", naveo je Tramp.

Takođe, istakao je da će države koje koriste Ormuski moreuz morati same da osiguraju njegovu bezbednost.

"Ako se od nas zatraži, pomoći ćemo ovim zemljama u njihovim naporima u Ormuzu, ali to ne bi trebalo da bude neophodno kada se pretnja Irana iskoreni. Važno je napomenuti da će to biti laka vojna operacija za njih", zaključio je Tramp.

On je prethodno sinoć u izjavi novinarima u Beloj kući odbacio mogućnost prekida vatre sa Iranom, tvrdeći da SAD imaju prednost i da bi želele odlučan kraj rata.

"Pa, gledajte, možemo imati dijalog, ali znate, ne želim prekid vatre. Ne prekidate vatru kada bukvalno uništavate drugu stranu. Oni nemaju mornaricu. Nemaju ratno vazduhoplovstvo. Nemaju nikakvu opremu. Nemaju osmatrače. Nemaju protivvazdušna odbrambena sredstva. Nemaju radar. A njihovi lideri su svi ubijeni na svim nivoima. Mi to ne želimo da uradimo", rekao je Tramp, a preneo CNN.

Prema njegovim rečima, SAD i Izrael žele "manje-više slične stvari" u ratu sa Iranom.

"Odnosi su, mislim, veoma dobri. Želimo manje-više slične stvari", rekao je američki lider.

On je ponovio da veruje da su SAD "pobedile" u ratu sa Iranom.

Predsednik SAD je sinoć izjavio i da bi "bilo lepo" kada bi se Japan, Kina i druge zemlje koje su u velikoj meri zavisne od uvoza energenata sa Bliskog istoka pridružile njegovim naporima u zaštiti brodarstva u Ormuskom moreuzu.

Tramp je rekao da bi "jednostavan vojni manevar" mogao da se iskoristiti za ponovno otvaranje moreuza koji je efikasno zatvoren od početka američko-izraelskog rata sa Iranom 28. februara.

Ali, dodao je, taj potez bi zahtevao raspoređivanje mnogih brodova u to područje.

"Relativno je bezbedno, ali nam je potrebna velika pomoć. NATO bi nam mogao pomoći, ali oni, do sada, nisu imali hrabrosti da to urade, a i drugi bi mogli da nam pomognu. Znate, mi ne koristimo moreuz... Ne treba nam. Potreban je Evropi. (Južnoj) Koreji, Japanu, Kini, mnogim drugim ljudima. Dakle, moraće malo da se uključe u to", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući..

Trampove izjave usledile su dan nakon što je u Beloj kući razgovarao sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči, prenosi agencija Kjodo.

Tramp se sinoć osvrnuo i na odluku britanske vlade da dozvoli američkoj vojsci da koristi britanske baze na Bliskom istoku za napade na ciljeve u odbrambenim operacijama, i ocenio da je Britanija trebalo da reaguje "mnogo brže"

"Pa, to je bio veoma zakasneli odgovor. Iznenađenje, jer je odnos tako dobar, ali ovo se nikada ranije nije desilo. Oni su zapravo bili naš prvi saveznik širom sveta, prvi saveznik, i nisu želeli da koristimo ostrvo, takozvano ostrvo (Dijego Garsija u arhipelagu Čagos), na koje su se iz nekog razloga odrekli prava. Iskreno, bio sam malo iznenađen Velikom Britanijom. Trebalo je da reaguju mnogo brže", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

Britanska vlada odobrila je juče korišćenje svojih baza Sjedinjenim Američkim Državama za izvođenje napada na iranske lokacije u Ormuskom moreuzu.

Dauning strit je ranije dozvolio američkim snagama da koriste britanske baze za operacije kako bi sprečio Iran da ispaljuje rakete koje bi ugrozile britanske interese ili živote.

Međutim, ministri su se juče na sastanku složili da bi američka upotreba britanskih baza sada mogla da bude proširena i na zaštitu brodova u Ormuskom moreuzu, prenosi BBC.

Britanska vlada je saopštila da i dalje neće biti direktno uključena u udare i da "principi koji stoje iza britanskog pristupa sukobu ostaju isti".

Autor: Marija Radić