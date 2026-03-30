NEMA POVLAČENJA: Rubio najavio otvaranje moreuza nakon završetka operacije u Iranu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren "na ovaj ili onaj način" kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.

- Naši ciljevi u Iranu su jasni i postići ćemo ih u roku od nekoliko nedelja, a ne nekoliko meseci i ako Iran odluči da zatvori Ormuski moreuz nakon završetka vojne operacije, suočiće se sa ozbiljnim posledicama - rekao je Rubio u intervjuu za Al džaziru.

On je rekao i da američki predsednik Donald Tramp "preferira diplomatiju u rešavanju sukoba sa Iranom".

Tramp bira diplomatiju i tajne kanale

- Postoje direktne poruke i razgovori koji se vode između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno preko posrednika. Predsednik Tramp uvek preferira diplomatiju i uvek teži rezultatima. Iranski režim je odlučio da troši bogatstvo svoje zemlje na podršku Hezbolahu, Hamasu i šiitskim milicijama u Iraku i da nepotrebno preti svojim susedima i mi bismo uvek pozdravili Iran koji vode ljudi sa drugačijom vizijom budućnosti i ako se ukaže takva prilika, iskoristićemo je - rekao je Rubio.

Ocenio je da iranski režim nikada ne može da nabavi nuklearno oružje i mora da prestane da sponzoriše terorizam i proizvodi naoružanje koje preti susednim zemljama.

Nuklearni program kao sredstvo ucene

- Iranski režim želi da poseduje nuklearno oružje kako bi pretio i ucenjivao svet, ali mi nikada nećemo dozvoliti da se to dogodi i opasnost koju to predstavlja je prevelika i Iran mora preduzeti konkretne korake u pravcu napuštanju svog nuklearnog programa i svake ambicije da poseduje nuklearno oružje i Iran mora prestati sa proizvodnjom dronova i raketa - poručio je Rubio.

Rubio je kritikovao iranski raketni program, posebno rakete kratkog dometa i njihovo korišćenje tokom proteklog meseca za napade na susedne zemlje.

- Rakete kratkog dometa koje je lansirao Iran služe samo jednoj svrsi, a to je da napadnu Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Kuvajt i Bahrein - rekao je Rubio i dodao da Iran mora prestati da proizvodi dronove i rakete.

Autor: Iva Besarabić