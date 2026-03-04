Rubio razgovarao sa turskim ministrom spoljnih poslova o dešavanjima u Iranu

Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je danas telefonom sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom o nedavnim dešavanjima u Iranu i širom Bliskog istoka, objavljeno je na sajtu američkog Stejt departmenta.

Povodom izveštaja da su sistemi protivvazdušne odbrane NATO danas srušili jednu iransku raketu u vazdušnom prostoru Turske, Rubio je rekao da su napadi na suverenu teritoriju Turske neprihvatljivi i obećavši punu podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Turska je ranije danas saopštila da je NATO uništio iransku balističku raketu koja se kretala ka turskom vazdušnom prostoru.

Autor: Iva Besarabić