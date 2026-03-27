RUBIO: Operacija u Iranu biće gotova za par nedelja, Tramp ima na stolu sve opcije!

Američki državni sekretar Marko Rubio izneo je danas u Parizu ključne informacije o završetku vojne operacije u Iranu, naglasivši da se kraj sukoba ne meri mesecima, već sedmicama.

Nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Francuskoj, Rubio je istakao da su Sjedinjene Američke Države na korak od ostvarivanja svih planiranih ciljeva. Prema njegovim rečima, operacija teče brže nego što se očekivalo, a ruska podrška Teheranu ni na koji način ne može da omete američku vojnu mašineriju.

Kopnena invazija kao otvorena opcija

Iako je naveo da SAD trenutno mogu dostići svoje ciljeve sa postojećim snagama, Rubio je ostavio otvorena vrata za drastičnije mere. On je naglasio da će predsedniku Donaldu Trampu biti pružene sve mogućnosti da se prilagodi nepredviđenim okolnostima na terenu, što uključuje i promenu strategije u hodu ukoliko to situacija bude zahtevala.

Bitka za Ormuski moreuz

Poseban fokus stavljen je na strateški važan Ormuski moreuz. Rubio je poručio da je bilo kakva iranska naplata prolaza za brodove na ovoj ruti apsolutno neprihvatljiva. Kao rešenje, najavljeno je formiranje snažne međunarodne vojne koalicije koja će kontrolisati moreuz u „postkonfliktnom“ periodu.

„Sjedinjene Američke Države su uvek smatrale međunarodnu koaliciju za moreuz nužnošću nakon sukoba“, izjavio je Rubio, dodajući da su i ostale članice G7 pokazale puno razumevanje za ovaj plan koji treba da osigura stabilnost globalnih plovnih puteva.

Autor: D.S.