RUBIO POTVRDIO: Cilj je potpuno UNIŠTENJE iranske vojne moći! 'Operacija ide brže nego što smo planirali, režim je pred padom!'

Državni sekretar SAD Marko Rubio izneo je danas dramatične detalje o tekućoj vojnoj operaciji protiv Irana, naglasivši da je glavni cilj Vašingtona totalno uništenje iranskih balističkih i pomorskih raketnih kapaciteta.

Prema njegovim rečima, ofanziva napreduje tempom koji je prevazišao sva inicijalna očekivanja.

"UDAR JE BIO NEOPHODAN"

Rubio je istakao da su preventivni napadi, koje su SAD i Izrael započeli u subotu, bili jedini način da se neutrališe neposredna pretnja.

"Iran je bio spreman da reaguje čim bi se suočio sa izraelskim pritiskom. Naš cilj je da im oduzmemo oružje kojim ugrožavaju SAD i naše saveznike", poručio je Rubio.

POZIV IRANCIMA DA SRUŠE REŽIM

Posebno snažnu poruku Rubio je uputio direktno narodu Irana. On je naveo da predsednik Donald Tramp očekuje da građani iskoriste ovaj trenutak slabosti vlasti.

Promena režima: "Nadamo se da će iranski narod imati priliku da sruši ovaj režim", rekao je državni sekretar.

Bez kopnene invazije: Naglašeno je da SAD trenutno ne planiraju slanje kopnenih trupa na iransku teritoriju.

CIVILNE ŽRTVE I ENERGETSKI PROGRAM

Povodom optužbi o napadu na jednu školu u Iranu, Rubio je najavio hitnu istragu Pentagona, ali je podvukao da američke snage ciljaju isključivo vojne objekte. Takođe, zbog blokade moreuza i potresa na tržištu, najavljena je primena posebnog energetskog programa koji bi trebalo da ublaži ekonomske posledice ove operacije.

Podsećamo, sukob je eskalirao u subotu ujutru nakon propasti pregovora o nuklearnom programu, što je dovelo do "preventivnih napada" SAD i Izraela, na šta je Iran odgovorio masovnim udarima širom Bliskog istoka.

Autor: D.S.