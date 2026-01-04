Ovo je bio motiv napada na Venecuelu? Amerikaci priznali: Maduro nije bio cilj, već nešto sasvim drugo

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ključni cilj Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli sprečavanje jačanja uticaja Rusije, Irana, Kine i Hezbolaha, jasno poručivši da Vašington više neće tolerisati takav razvoj događaja u toj zemlji.

Govoreći o američkoj strategiji, Rubio je naglasio da Karakas ne sme da se pretvori u operativnu bazu protivnika SAD, upozorivši da je upravo to, prema proceni Vašingtona, bio slučaj prethodnih godina.

"Venecuela ne sme biti operativni hab protivnika SAD"

„Ne možete da pretvorite Venecuelu u operativni hab za Iran, Rusiju, Hezbolah, Kinu ili kubanske obaveštajne agente. To ne može da se nastavi. Ne sme se dozvoliti da najveće rezerve nafte na svetu budu pod kontrolom protivnika Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Rubio u intervjuu za televiziju NBC.