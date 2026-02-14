'SAD I EVROPA SU STVORENE DA BUDU ZAJEDNO' Rubio: Želimo saveznike sposobne da se brane sami

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da su SAD i Evropa "stvorene da budu zajedno" i poručio da je Vašington spreman da predvodi "restauraciju" svetskog poretka.

On je naglasio da SAD žele da "Evropa bude snažna", a još više da "Evropa može da opstane", dodajući da SAD znaju da sudbina Evrope nikada neće biti izolovana od američke i da će SAD "uvek biti dete Evrope".

- Ne želimo da naši saveznici budu slabi, jer to slabi nas. Želimo saveznike sposobne da se brane kako nijedan protivnik nikada ne bi došao u iskušenje da testira našu kolektivnu snagu - rekao je Rubio.

Kako je istakao, SAD ne žele da stvaraju podele, veća da revitalizuju staro prijateljstvo i obnove veliku civilizaciju ljudske istorije.

- I iako smo spremni, ako treba, da delujemo sami, radije bismo, i nadamo se da ćemo, da delujemo sa vama, našim prijateljima ovde u Evropi - poručio je.

Rubio je, takođe, upozorio da posleratni trijumf stvara "opasnu zabludu", naglasivši potrebu za jačanjem savezništva i hitnom reformom međunarodnih institucija. Istakao je da Ujedinjene nacije nisu igrale "praktično nikakvu ulogu" u rešavanju sukoba. Govoreći na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, Rubio se osvrnuo na njen istorijski kontekst iz 1963. godine, kada je kontinent bio podeljen između komunizma i slobode, preneo je "Gardijan".

- Danas se ovde okupljamo kao članovi istorijskog saveza, saveza koji je spasao i promenio svet. Kada je ova konferencija počela 1963. godine, bila je, zapravo, na kontinentu koji je bio podeljen sam protiv sebe. Linija između komunizma i slobode prolazila je kroz srce Nemačke - rekao je on.

Dodao je da u to vreme pobeda nije bila izvesna, ali je sve pokretao zajednički cilj.

- Borili smo se ne samo protiv onoga što smo odbacivali, već i za ono što smo želeli da stvorimo - rekao je on.

Rubio je kritički ocenio euforiju posleratnog trijumfa.

- Došli smo u opasnu zabludu da je svaka nacija sada liberalna demokratija, da će trgovinske veze zameniti nacionalni interes i da ćemo živeti u svetu bez granica. To je ignorisalo ljudsku prirodu i lekcije iz više od 5.000 godina istorije i skupo nas je koštalo - kazao je on.



On je naglasio da SAD ne žele da saveznici "racionalizuju narušeni status kvo", već da se suoče sa izazovima i obnove svoje sposobnosti.

- Želimo saveznike sposobne da se brane sami, koji poštuju svoju kulturu i nasleđe i zajedno sa nama brane zajedničku civilizaciju. Ne tražimo da budemo čuvari kontrolisanog pada Zapada - rekao je on.

Rubio je posebno upozorio na deindustrijalizaciju i masovne migracije kao ključne rizike za Evropu.

- Ovo nije ksenofobija. Ovo je fundamentalni čin nacionalnog suvereniteta. Neuspeh da zaštitimo granice ugrožava koheziju društava i budućnost civilizacije - poručio je državni sekretar SAD-a. Takođe je pozvao na hitnu reformu Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih tela. On je istakao da stare međunarodne organizacije ne treba raspustiti, već one treba da se hitno obnove i reformišu kako bi se suočile sa novim izazovima.

- UN imaju ogroman potencijal, ali su pokazale nemoć u rešavanju ratova u Gazi i Ukrajini. Ne možemo da dozvolimo da oni koji prete našim građanima koriste međunarodno pravo da se sakriju - istakao je Rubio.



On je podsetio na kulturne i istorijske veze SAD i Evrope, navodeći velikane kao što su Mocart, Betoven, Dante, Šekspir, Mikelanđelo, Bitlsi i Sikstinska kapela, naglašavajući značaj zajedničke civilizacije za budućnost.

- Zajedno smo napravili greške, sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo s njima i krenemo napred - kazao je Rubio.

On je naglasio da "kraj transatlantske ere nije ni cilj ni želja SAD", ističući duboke istorijske i kulturne veze između Evrope i Amerike.

- Za nas Amerikance, naš dom možda jeste na zapadnoj hemisferi, ali mi ćemo uvek biti dete Evrope - rekao je on, podsećajući na zajedničku istoriju, uključujući ulogu evropskih doseljenika u oblikovanju Sjedinjenih Američkih Država.

Rubio je detaljno oslikao veze SAD i Evrope, podsećajući da američka istorija počinje sa italijanskim istraživačem, nastavlja se kroz prve kolonije koje su izgradili engleski doseljenici, oblikovali su je Škoti i Irci, a nemački farmeri "unapredili su kvalitet američkog piva". Rubio je naveo i NATO saveznike, ističući zajedničke žrtve na frontu i naglasio da SAD žele da "ucrtaju put za novi vek prosperiteta" u partnerstvu sa Evropom.



Tokom sesije pitanja i odgovora, Rubio je rekao da su razgovori o Ukrajini "suženi", ali da najteža pitanja još nisu rešena. On je odbacio pretpostavku da Rusija nije zainteresovana za pregovore, navodeći da SAD i Evropa nastavljaju da testiraju moguće uslove prihvatljive za Kijev.

- Cilj je pravedno i održivo pregovaračko rešenje, dok paralelno delujemo sankcijama i drugim merama", kazao je on. Rubio je govorio i o odnosima sa Kinom, ističući da "zajednički nacionalni interesi često neće biti identični - ali da je važno da se održe otvoreni kanali komunikacije i da se nastave pregovori kako bi se izbegli ekonomski i geopolitički konflikti.

