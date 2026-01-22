'ISTORIJA SE OD SAD PIŠE DRUGAČIJE' Vučić: Evropa i SAD više neće uvek istupati zajedno!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Davosu da je izvesno da Evropa i Amerika više neće istupati zajedno, bar ne po svim pitanjima kao što je to bio slučaj do sad, kao i da će, naprotiv, istupati neretko odvojeno.

Vučić je za Javni servis rekao da je izvesno i da će u nekim prilikama SAD i Evropa biti suprotstavljeni jedni drugima i istakao da to moramo da razumemo što pre.

"To je za nas važan nauk, to moramo da razumemo što je moguće pre, jer smo do juče imali istu grupu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno koji su bili i proevropski orijentisani, sada će tu stvari ići drugačije", kazao je Vučić.

Dodao je da je uveren da je zatvorena jedna stranica istorije i da se od sutra istorija piše drugačije.

"Kako god vi tumačili i kako moj finski prijatelj i kolega pokušava da pronađe uvek način da diplomatskim rečnikom opiše ono što se dogodilo i koliko god bio transatlantski orijentisan i verovao u ideale prošlosti, rečeno je 'čak i ako Danska ne da Grenland, samo ćemo da zapamtimo'. Plašim se da to nije imalo sasvim takav smisao, ali ne želim ja da ulazim u to, niti mislim da Srbija treba da ulazi u to", kazao je Vučić.

Dodao je da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u svom, kako je naveo, nadahnutom govoru jasno rekla da je vreme da se stavi tačka na nostalgiju i emocije i da je prošla godina pokazala da je vreme da razumemo da su se stvari u svetu promenile, da moramo da se naviknemo na takve prilike i da moramo da donosimo mere i odluke koje će da donesu evropsku nezavisnost.

Vučić je dodao da to podrazumeva brojne, ne lake, korake u budućnosti koji se od Evrope zahtevaju.

Predsednik Vučić je istakao da je na Srbiji da održava dobre odnose sa svima, i sa SAD i sa EU, ali da gleda i da čuva srpske nacionalne interese i dodao da u savremenom svetu velike sile nemaju vremena za pronalaženje Lajbnicovog "dovoljnog razloga" za pokušaje otimanja teritorija, kao što je to bio slučaj tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Vučić je rekao da je u današnjem govoru američkog predsednika Donalda Trampa jedna dobra stvar to što je Tramp ogolio namere u potpunosti i što su sada svi prestali da pronalaze razloge, kao što je bio slučaj sa bombardovanjem SR Jugoslavije kada su navodili navodnu "humanitarnu katastrofu na Kosovu".

"Ogolio je do te mere da više ne želi da upakuje u lepu kutiju i da kaže 'ovo je zbog neke humanitarne katastrofe na Kosovu' kao što su lagali Srbe, kao što su lagali sve u regionu jer i kad pogledate broj žrtava u skladu sa albanskim izvorima ili izvorima Nataše Kandić, koji su svakako protivni srpskim vitalnim interesima, videćete ne tako veliku razliku između broja ubijenih Albanaca i broja ubijenih Srba", kazao je Vučić.

Kako je dodao, bilo je jasno da je reč o neistinama koje su izgovarane protiv Srbije, ali morao je da se pronađe "Lajbnicov dovoljan razlog" da bi se opravdala agresija na našu zemlju i pokušaj otimanja teritorije, ali da danas više u savremenom svetu velike sile nemaju vremena za to.

Kako je naveo, tačno je da Amerika učestvuje sa 65 odsto novca u NATO-u, kao i da je ta supersila koja je bila sve vreme zaštitnik evropskih sila.

"Ali, kada sve to uzmete u obzir, jasno je da mi više međunarodno pravo nemamo, da nemamo nikakva pravila", istakao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, ulazimo u vreme nepoznatog, u vreme u kojem će svako "svoga subašu" da juri na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Kako je rekao, iz Davosa, sa Svetskog ekonomskog foruma, donosi poziciju poštovanja koju Srbija ima u svetu i dodao da je najvažnije što je razgovarao i susreo se sa više od 30 predsednika i premijera, kao i da je do sada imao najbolji sastanak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. "Sa mnogo važnih ljudi sam imao bilaterale, duge sastanke sa četvoricom predsednika, sastao se i sreo sa više od 30 predsednika i premijera, dakle mislim da je to najvažniji rezultat. Ne zaboravite da je danas Andrej Babiš doneo odluku vlade da Češka bude132. zemlja, ako se ne varam, na Ekspu. To je jedan važan uslov za dalji napredak ekonomije i za dalje bolje i snažno pozicioniranje Srbije u svetu. Švajcarski predsednik Gi Parmelen još je jednom potvrdio će doći na Ekspo, pre Ekspa doći će u posetu Srbiji. Andrej Babiš takođe dolazi u posetu Srbiji", rekao je Vučič.

Dodao je da je razgovarao sa predsednikom Izraela Isakom Hercegom i da veruje da će sutra sa njim imati i bilateralni sastanak.

"Možete da mislite koliko je to značajno za našu zemlju, posebno u ovakvim trenucima i u ovakvim uslovima gde se lomi taj odnos između SAD i Evropske unije. Mogu da kažem da je predsednik Izraela moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne i pozicioniranju Srbije u odnosu prema transatlantskim partnerima, ali i u sagledavanju sveukupne situacije u današnjem svetu", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je izjavio da Srbija ima samo jedan tim, a to je srpski tim i istakao da će naša zemlja u teškim okolnostima u svetu ponašati korektno, da će iskazivati svoje stavove vodeći računa da nikoga ne povredi, kao i da će zaštititi sebe i mir.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li strahuje da će u teškim vremenima Srbija zaigrati u pogrešnom timu, istakao da Srbija ima samo jedan tim.

"Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim. A to je srpski tim, za našu crveno-plavo-belu trobojku. I takav će biti slučaj i u budućnosti", istakao je predsednik Vučić.

Dodao je da će biti postavljeno pet osnovnih ciljeva.

"Siguran sam da će, uz neke spoljnopolitičke principe, prvi, najvažniji cilj, biti očuvanje mira i stabilnosti. Mi smo gubili i decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Mi nemamo ni dece za bacanje, niti ljudi, žena. Moramo da sačuvamo ono što imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju", istakao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, drugi neka svoje probleme rešavaju na način na koji hoće.

"Mi ćemo da budemo korektni, da vodimo računa da nikoga ne povredimo, a da istovremeno uvek iskažemo do određene mere šta je to što je stav Srbije i time ćemo na najbolji način da zaštitimo našu zemlju. Ali, mir ćemo da sačuvamo", rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je da je, kada je reč o NIS-u, najvažnije to što smo obezbedili da Rafinerija u Pančevu mora da radi i to je stavljeno u ugovor.

Vučić je rekao da pregovori o NIS-u nisu bili laki i podsetio da će Srbija povećati svoj udeo u NIS-u za pet odsto.

"A to znači da će Srbija de fakto povećati svoje učešće u kapitalu NIS-a za nekih 18 odsto", rekao je predsednik Vučić.

Zahvalio je ruskoj strani koja je, kako je rekao, bila korektan partner sve ove godine, posebno poslednjih četiri, pet godina koje su bile teške i za jedne i za druge.

Prema njegovim rečima, Srbija je pokazala fer odnos prema onima koji su bili korektni prema nama svih ovih godina.

Predsednik je zahvalio i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) što uvek daje dobre prognoze za napredak i razvoj Srbije, jer, kako je rekao, vide jasno šta je to što mi radimo i jasno im je da imamo zdrav finansijski sistem i našu monetarnu politiku, za koju je zaslužena Narodna banka Srbije (NBS) i Ministarstvo finansija i Vlada Srbije.

Istakao je da ljudi treba da znaju da ovo nisu laka vremena i da moramo da budemo apsolutno pažljivi i posvećeni, kao i da radimo mnogo više da bismo sačuvali zemlju jer će svačega biti ove godine u svetu i nema iznenađenja.

Predsednik Srbije je rekao da će u subotu biti održana proširena sednica Vlade i da veruje da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD i moći da konačno pristupimo razgovoru o strateškom partnerstvu sa SAD, ali je ukazao da se Srbija nalazi na evropskom kontinentu.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše objavu na mreži X izaslanika predsednika SAD za specijalne misije Ričarda Grenela u kojoj je naveo da je "Evropa u nevolji i da Srbija treba da prati američki, a ne evropski put", rekao da je Grenel ozbiljan i odgovoran čovek i da mu se nekada dopadao njegov pristup rešavanja problema na Balkanu rešavanjem ekonomskih problema.

"Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos danas, gde smo razgovarali o evropskom putu Srbije. Sada ako se nameću neke nove alternative, američka ekonomija je snažnija, bolja, brže raste, jača. Mi se nalazimo na evropskom kontinentu. Ne možete pri prvom problemu sa kojim se neko suoči da pokažete da ste neko ko je slab i ko će da ide na neku drugu stranu", dodao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija ima priliku da u značajnoj meri ubrza svoj evropski put.

Naglasio je da će Srbija da čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom i ukazao da to neće biti jednostavno.

Vučić je izjavio da je u Davosu imao verovatno do sada najbolji sastanak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i ukazao na značaj sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ističući da uvek štiti interese Srbije.

"Bez ikakve sumnje, govorio sam o našim greškama i oko nekonsultovanja u nekim stvarima sa ljudima iz EU, ali i o njihovim greškama i nismo imali problem da o tome razgovaramo. Što se Amerikanaca tiče, imao sam i sastanak sa Markom Rubiom, čovekom koji gotovo nikada ne pokazuje svoje emocije i da li mu je drago što nekoga vidi ili ne. Danas sam mogao da zaključim i vidim da se veoma obradovao što me je video i što sam tu i što sam došao da čujem predsednika Trampa", naveo je Vučić.

Istakao je da misli da je interes Republike Srbije da pokažemo poštovanje prema Donaldu Trampu, predsedniku najmoćnije zemlje sveta i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu i tu moći da razvijamo dijalog koji bi bio u značajnom interesu Republike Srbije.

Vučić je, odgovarajući na pitanje o tome da li evropski zvaničnici sada, nakon današnjeg govora predsednika SAD Donalda Trampa u Davosu, razmišljaju o proširenju, odnosno ujedinjenju Evrope, rekao da smatra da je to jedna od veoma važnih stvari i ocenio da su odnosi sada mnogo drugačiji.

Ukazao je da situacija veoma kompleksna i da nam je potrebno mnogo promišljanja, mnogo više uzdržavanja od izgovaranja teških reči.

Autor: A.A.