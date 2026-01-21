'OD SUTRA SE ISTORIJA PIŠE DRUGAČIJE' Vučić se obratio iz Davosa: Verujem da pristupamo strateškom planu sa SAD, ali Srbija je na evropskom putu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde se danas održava treći dan Svetskog ekonomskog foruma, odakle se obratio građanima o važnim susretima sa zvaničnicima, ali i o govoru američkog predsednika Donalda Trampa.

Danas je pratio obraćanje američkog predsednika Trampa iz prvog reda sale.

- Uveren sam da smo zatvorili jednu stranicu istorije i od sutra se piše drugačije. Kako god to tumačili. Rečeno je čak i ako Danska ne da Grenland, nije to imalo takav smisao, ali mislim da Srbija ne treba da se meša. Evropa i Amerika neće istupati zajedno, a u nekim prilikama i suprotstavljeni. To je za nas važan nauk, jer smo do juče imali isti grupu ljudi koja je bila proamerička, ili proevropska. Fon der Lajen je u svom govoru rekla da je vreme da stavimo tačku na nostalgiju i da je vreme da razumemo da su se stvari u svetu promenile - rekao je na početku.

O razgovoru Trampa

- Nisam politički analitičar, reći ću vam šta mislim. Ja sam predsednik Srbije, moje je da brinem o građanima Srbije, a ne da se zameram. Što se tiče SAD, Tramp je govorio o brojkama, tačno je da rastu brže od Evrope. Govorio je o važnim stvarima. Stopa javnog duga Srbije recimo nikada nije bila niža, oko 40,9 odsto, nikada manje nismo bili zaduženi u istoriji. Iznosio je neke istorijske činjenice, koje ne možete nazvati tim imenom, on ih je smatrao činjenicama, a verujem da su deo dnevne politike. Način na koji se raspravlja o teritorijama u svetu, Tramp je ogolio do te mere da više ne želi da upakuje u kutijicu i da kaže "ovo je zbog humanitarne katastrofe na Kosovu", kao što su govorili Srbiji - dodao je.

Kako je istakao, tačno je da je Amerika zaštitnik evropskih sila, ali i kad se sve uzme u obzir, jasno je da nemamo međunarodna pravila.

- Ulazimo u vreme nepoznatog, u vreme kad će svako svog šubašu da juri, svima se otvaraju apetiti. Broj ratova u svetu će biti veći ove godine, rastu tenzije na svim delovima. Nisam veliki optimista, ali naše je da držimo dobre odnose sa svima, i sa EU i sa SAD, ali da čuvamo srpske nacionalne interese.

Na pitanje o "stradanju malih zemalja", predsednik je rekao da je video Grenelovu objavu, kao odgovor Marti Kos.

- Grenel je odgovoran i ozbiljan čovek, on je nekad rešavao probleme na Balkanu rešavanjem ekonomskih problema. Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos danas. Ako se nameću neke nove alternative, mi smo nalazimo na evropskom kontinentu i ne možete da pokažete kao neko ko je slab. Imaćemo proširenu sednicu Vlade u subotu, gde ćemo pričati o svemu što je potrebno. I verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD, i da pristupimo strateškom planu sa SAD, ali Srbija je na evropskom putu - odgovorio je.

Naveo je da je bitno da se Srbija predstavi u najboljem svetlu, i da zauzmemo najbolju poziciju.

- Čuvamo prijateljstvo sa NR Kinom i Ruskom Federacijom. Spreman sam da o svemu razgovaram i sa političkim protivnicima, nadam se da će u narednim mesecima doći do prekida sukoba u Ukrajini. Sutra je Evropski savet. Proširenje Evrope je jedna od najvažnih stvari. Nije ovo samo ko će na koga krenuti, ali je veoma kompleksna situacija, potrebno je promišljanja i uzdržavanja od izgovaranja teških reči.

Istakao je da je imao dobar razgovor sa Martom Kos.

- Razgovarao sam i sa Rubijom, on ne pokazuje emocije, ali je danas bio obradovan što me vidi. Nisam krio da sam došao da čujem predsednika Trampa, nisam to ni krio, i verujem da ćemo i tu moći da razvijamo dijalog u interesu RS.

O razgovorima sa liderima i letećim taksijima

- Iz Davosa donosimo veoma važnu poziciju Srbije u svetu, imao sam dugačke danas bilaterale, sastao sam se sa mnogo lidera. Babiš je danas doneo odluku Vlade da Češka učestvuje na Ekspu, što je veoma važno. Švajcarski predsednik je potvrdio učešće, pre toga će posetiti Srbiju, kao i Babiš. Razgovarao sam i sa predsednikom Izraela, Hercegom, možete da mislite koliko je to važno za našu zemlju. On je moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne, i sa pozicioniranjem Srbije sa transatlanskim partnerima, ali i sa situacijom u svetu.

Plaše se da će to biti još jedno ispunjeno obećanje, odgovorio je na pitanje o ljudima koji ne veruju u leteće taksije.

- Tako su isto negodovali i kad smo gradili Beograd na vodi, i sa projektom brze pruge, auto-putevima, da nikada neće biti završeni. Pa kažu srušiće se, a sve to koriste svakodnevno, ali je to deo našeg političkog folklora. Gledaju samo da kažu nešto loše, a dogodiće se. To su letelice Arčer kompanije, imaju dosta ulaganja, pokušavaju da zadrže prvo mesto u svetu, to je kalifornijska kompanija. Imaćemo i mnogo drugih stvari, napravili smo dobar ugovor. Ekspo će biti najposećenija manifestacija u svetu 2027. godine. Ali nastavljamo da radimo - izdvojio je.

O NIS-u

- Srbija će povećati za 5 odsto, de fakto 18 odsto učešće u kapitalu NIS-a. Hteo bih da se zahvalim ruskoj strani kao korektnom partneru, poslednjih nekoliko godina. Pred nama je nova era, nisu bili laki pregovori, ali obezbedili smo da rafinerija mora da radi, zaštitili smo interese Srbije. U našem okruženju postoje snažne vojne alijanse, moramo da snažimo našu Vojsku, da jačamo našu ekonomiju, naša stopa rasta mora da bude uvek iznad 3 odsto, imamo dobru monetarnu politiku — kako bismo mogli ljudima da obezbedimo bolji život. Ali nije lako, moramo da budemo pažljivi i posvećeni i da radimo mnogo više, jer svačega će biti u svetu ove godine, moramo biti spremni na sve.

Sednica Vlade će biti važna zbog toga.

- Ljudi mogu mirno da spavaju, ali ih molim da nam pomognu, da krupnim koracima idemo napred. Mi igramo u jednom timu, i naše srce kuca samo za taj tim — srpski. Mi ćemo postaviti 5 osnovnih ciljeva, siguran sam da će uz neke spoljnopolitičke principe prvi i najvažniji biti očuvanje stabilnosti. Nemamo ni ljude ni dece za bacanje, moramo da sačuvamo ono što imamo i kako da unapređujemo ekonomiju. Mir ćemo da sačuvamo - završio je predsednik Vučić.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma, gde prisustvuje nizu skupova i diskusija svetskih lidera.

Programom foruma, koji se održava pod sloganom "Duh dijaloga", predviđeno je obraćanje predsednika na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i učešće na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za našu zemlju.

Autor: Iva Besarabić