VUČIĆ IZ DAVOSA: Ljudi su uplašeni, niko se više ne smeje! Svet je postao džungla bez pravila, a mi male ribe moramo da sačuvamo državu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

On govori na jednom od najvažnijih panela pod nazivom “Kako možemo sarađivati u svetu sa više konflikata?”, gde će sa svetskim liderima razmeniti mišljenja o stabilnosti, ekonomiji i budućnosti globalne saradnje.

Predsedniku Vučiću je postavljeno pitanje o ulozi Srbije kao ključnog mosta između Evrope i Azije u trenucima kada se redefiniše ekonomski identitet celog regiona.

"U današnjem svetu ne postoje pravila"

Predsednik Vučić je poslao snažnu poruku o stanju u globalnoj politici, naglašavajući da male zemlje moraju biti svesne realnosti.

– Svedoci smo ogromnih promena u svetu. Mislim da će uloga naših zemalja, a znamo da smo male zemlje i nacije kada pričamo o veličini, imati više značaja u budućnosti. Moraćemo da se slažemo jedni sa drugima i sarađujemo, jer u današnjem svetu ne postoje pravila i propisi. Mi smo male ribe, u svetu se ne poštuju Rezolucija UN i Povelja UN – naglasio je Vučić.

Zaštita suvereniteta i državnosti

On je istakao da će Srbija, uprkos globalnim pritiscima i haosu na međunarodnoj sceni, ostati dosledna sebi.

– Znam da ćemo odabrati uvek opciju da štitimo naše nacije, suverenitet, nezavisnost, želeći da sarađujemo sa svima, ali moraćemo da očuvamo naše interese i naše državništvo – poručio je predsednik Srbije.

O Kavkazu i prijateljskim zemljama

Vučić se osvrnuo i na ulogu ostalih učesnika panela, ističući važnost Kavkaza kao strateškog regiona.

– Smatramo da su Azerbejdžan i Jermenija prijateljske zemlje. Kavkaske zemlje su postale ključni posrednici, ali i mesto susreta Evrope i Azije. Mi smo članovi evropske političke zajednice – zaključio je predsednik tokom svog obraćanja u Davosu.

Mračna predviđanja za budućnost: „Ova i sledeća godina biće još teže“

U nastavku panela, predsednik je izneo nimalo optimistične prognoze za globalnu situaciju, ukazujući na licemerje u svetskim odnosima.

– Svi govore o miru i stabilnosti, a prošla godina je zapravo bila najgora po broju započetih ratova. Nažalost, ova će biti još gora, a plašim se da će sledeća doneti još veće izazove. Dok svi deklarativno pričaju o miru, zapravo samo optužuju druge, dok na kraju svako gleda isključivo sopstveni nacionalni interes – objasnio je Vučić.

Vučić kao veteran u Davosu: „Ljudi su uplašeni, niko se više ne smeje“

Predsednik je istakao da, kao neko ko već 12 godina učestvuje na forumu u Davosu, nikada nije video ovakvu atmosferu među svetskim liderima.

– Govorimo o miru i stabilnosti, ali činjenice su neumoljive. Prošla godina je bila najgora po broju započetih ratova, a ova će biti još gora. Plašim se da će i ona naredna biti teža od ove. Nisam optimista i nisam siguran da ćemo te probleme prevazići u godinama koje dolaze – upozorio je Vučić.

On je slikovito opisao promenu ponašanja najmoćnijih ljudi sveta koji su se okupili u Švajcarskoj.

– Ovde sam veteran, učestvujem već 12 godina. Nikada ranije nisam video ovoliko ljudi u Davosu, a ovde su jer su zapravo uplašeni za svoju budućnost. Niko nikome ne aplaudira, niko se nikome ne osmehuje, jer niko ne zna šta će sutrašnji dan doneti. Dok svi pričaju o miru, svako zapravo čuva samo svoj nacionalni interes. Napuštanje multilateralizma je naša najveća greška iz prošlosti – zaključio je predsednik Srbije.

VUČIĆ ODGOVARA NA PITANJA NOVINARA

Nakon zvaničnog dela učešća na panelu, predsednik Aleksandar Vučić obratio se medijima i detaljnije obrazložio poziciju Srbije, ali i otkrio detalje važnih susreta koje je imao na marginama foruma.

Predsednik je naglasio da Srbija u Davosu nije bila samo posmatrač, već aktivni učesnik koji se bori za svaku investiciju.

O ekonomskim planovima i saradnji sa globalnim fondovima Odgovarajući na pitanja o daljem razvoju, Vučić je istakao da su razgovori sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i investicionih fondova (poput IDF-a i drugih globalnih aktera) ključni za održavanje likvidnosti i rasta.

Autor: Dalibor Stankov