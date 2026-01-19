AKTUELNO

Politika

VUČIĆ STIGAO U DAVOS: Predsednika Srbije očekuje više od 60 sastanaka sa svetskim liderima – glavna tema 'Duh dijaloga'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: World Economic Forum ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF).

Tokom boravka u Švajcarskoj, Vučić će prisustvovati nizu skupova i diskusija najviših svetskih zvaničnika.

Glavni gost Balkana i maratonski sastanci

Predsednik je ranije najavio da ga u Davosu očekuje intenzivan raspored sa više od 60 različitih susreta. On je naglasio da je ovaj forum idealna prilika da se u kratkom roku reše važna pitanja za Srbiju.

- Davos je idealno mesto da se sretnete sa mnogo ljudi, jer bi vam inače bilo potrebno šest meseci da ih sve obiđete. Ovo je 12. put da učestvujem i uvek sam najavljivan kao glavni gost Balkana - istakao je Vučić.

Susreti sa najmoćnijim liderima sveta

Ovogodišnji forum okuplja krem svetske politike i ekonomije. Vučić će imati priliku da razgovara sa:

- Predsednikom SAD Donaldom Trampom,

-vNemačkim kancelarom Fridrihom Mercom,

-vFrancuskim predsednikom, kineskim potpredsednikom i predsednicom EK Ursulom fon der Lajen.

Takođe, planirani su razgovori sa čelnicima najvažnijih finansijskih institucija, poput direktorke MMF-a Kristaline Georgijeve i predsednice EBRD-a Odil Reno-Baso.

Program i ključne teme foruma

Program se odvija pod sloganom "Duh dijaloga", a predsednik Vučić će se obratiti na sesiji o oblikovanju ekonomskog identiteta Evroazije. Učestvovaće i na okruglom stolu posvećenom novoj evropskoj geopolitičkoj strategiji.

Forum okuplja oko 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući 65 šefova država i vlada. Pored geopolitike, centralne teme ove godine su veštačka inteligencija, klimatske promene i globalna bezbednost u uslovima narušenih međunarodnih savezništava.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Davos

#Davos 2026

#Donald Tramp

#Ekonomija

#Fridrih Merc

#Kristalina Georgijeva

#Srbija

#Svetski ekonomski forum

#WEF 2026

#svetski lideri

#vesti

POVEZANE VESTI

Politika

SRDAČAN SUSRET VUČIĆA I URSULE FON DER LAJEN: Razmena mišljenja sa fokusom na ubrzanje evropskog puta Srbije

Politika

VUČIĆ U DAVOSU: Predsednik Srbije od danas na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Politika

Vučić će učestvovati na sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu: Evo šta je sve planirano programom posete

Politika

VUČIĆ SE OBRATIO IZ DAVOSA: Tramp je preuzeo na sebe istorijsku ulogu - Zastavljanje rata Rusije i Ukrajine, ali mislim da mu neće biti lako

Politika

VUČIĆ O REFERENDUMU: Važno je da se proveri volja, puls naroda. Nadam se da će to prihvatiti!

Politika

Predsednik Vučić stigao u Drač: Učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni