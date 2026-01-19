VUČIĆ STIGAO U DAVOS: Predsednika Srbije očekuje više od 60 sastanaka sa svetskim liderima – glavna tema 'Duh dijaloga'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF).

Tokom boravka u Švajcarskoj, Vučić će prisustvovati nizu skupova i diskusija najviših svetskih zvaničnika.

Glavni gost Balkana i maratonski sastanci

Predsednik je ranije najavio da ga u Davosu očekuje intenzivan raspored sa više od 60 različitih susreta. On je naglasio da je ovaj forum idealna prilika da se u kratkom roku reše važna pitanja za Srbiju.

- Davos je idealno mesto da se sretnete sa mnogo ljudi, jer bi vam inače bilo potrebno šest meseci da ih sve obiđete. Ovo je 12. put da učestvujem i uvek sam najavljivan kao glavni gost Balkana - istakao je Vučić.

Susreti sa najmoćnijim liderima sveta

Ovogodišnji forum okuplja krem svetske politike i ekonomije. Vučić će imati priliku da razgovara sa:

- Predsednikom SAD Donaldom Trampom,

-vNemačkim kancelarom Fridrihom Mercom,

-vFrancuskim predsednikom, kineskim potpredsednikom i predsednicom EK Ursulom fon der Lajen.

Takođe, planirani su razgovori sa čelnicima najvažnijih finansijskih institucija, poput direktorke MMF-a Kristaline Georgijeve i predsednice EBRD-a Odil Reno-Baso.

Program i ključne teme foruma

Program se odvija pod sloganom "Duh dijaloga", a predsednik Vučić će se obratiti na sesiji o oblikovanju ekonomskog identiteta Evroazije. Učestvovaće i na okruglom stolu posvećenom novoj evropskoj geopolitičkoj strategiji.

Forum okuplja oko 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući 65 šefova država i vlada. Pored geopolitike, centralne teme ove godine su veštačka inteligencija, klimatske promene i globalna bezbednost u uslovima narušenih međunarodnih savezništava.

