VUČIĆ IZ DAVOSA: Garantovali smo rad rafinerije i stabilnost uprkos sankcijama! Stiže gasna elektrana u Nišu i spas za 90.000 radnika, ne damo naša prijateljstva!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Davosa nakon otvaranja 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma.

Predsednik je izneo dramatične detalje o borbi za srpsku energetiku, ekonomiju i odgovorio na provokacije povodom NIS-a i Rusije.

Energetska bomba na jugu Srbije i dolazak Alijeva

Predsednik je najavio da uskoro očekuje dolazak predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva u Srbiju, što će značiti i konačni dogovor o projektu koji menja jug naše zemlje.

– Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane. Dodaćemo 500 MW u naš sistem, što je velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana i vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom. Sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da nam dostave gas preko bugarskog interkonektora. To će biti gasna elektrana u okolini Niša, novi poslovni izvor na jugu Srbije koji će značajno sniziti tenzije oko obezbeđivanja struje u budućnosti – rekao je Vučić.

Alarm zbog trgovinskog rata: Ugroženo 90.000 ljudi u Srbiji

Vučić je upozorio na opasnost od globalnih taksi koje mogu pogoditi srpske fabrike ako se ne reši problem Grenlanda.

– Nama predstavlja veliku opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna. To je preko 36 odsto kumulativno. Imaćemo problem sa našim kompanijama koje prave autodelove i zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi. Ne možemo mi da budemo izuzeti iz tog lanca snabdevanja i ja se tome uopšte ne radujem kao odgovoran čovek. Prelivajući efekat svetskih sukoba će postojati i u našoj zemlji – naglasio je predsednik.

O NIS-u: "Poštovali smo rusko pravo svojine, nećemo da otimamo!"

Komentarišući kritike o ulasku MOL-a u vlasništvo NIS-a i navode novinara Mijata Lakićevića, Vučić je podsetio na tešku borbu za stabilnost tržišta.

– Gospodin Lakićević pristojno igra šah, ali bi bilo dobro da stvari posmatra iz našeg ugla, a ne iz ugla Hrvatske. Šta je bila alternativa? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo prijateljstvo dugo stotinama godina koje smo čuvali i kroz ove četiri godine neuvodeći sankcije? Da im otmemo imovinu? To bi neki voleli, ali mi smo radili danonoćno da garantujemo rad rafinerije. Mi smo zadržali punu stabilnost pod američkim sankcijama, poštovali smo rusko pravo svojine i njihove želje. Uspeli smo da prevaziđemo sankcije i da nismo ni osetili onih stotinu dana bez kapi nafte. Zar vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu? – upitao je predsednik.

Borba za svaki radni dan

Vučić je naglasio da Srbija nastavlja evropski put, gradi strateški dijalog sa SAD i produbljuje odnose sa Kinom (shared future), ali da to zahteva ogroman trud.

– Da li je svet u kojem živimo fontana želja? Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna. Sutra u 8 ujutru već imam sastanak sa novom britanskom obaveštajnom službom, pa sa Martom Kos, pa idemo na govor Donalda Trampa. Borimo se za svaki kontakt jer je ovo borba u kojoj morate da radite svakog bogovetnog dana da biste opstali – zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov