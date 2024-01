VUČIĆ IZ DAVOSA: Najava iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom dovodi u pitanje sve procese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Davosa.

- Moj posao kao predsednika Srbije je da brinem, ali najava koju smo dobili iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom, da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u Poštansku štedionicu u južnoj srpskoj pokrajini ne samo da nas zabrinjava već dovodi u pitanje sve procese normalizacije dijaloga i svega drugog - kazao je sa samita u Davosu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da će to biti ključna tema u večerašnjem razgovoru sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O'Brajanom.

- Razgovaraćemo ko se naoružava, šta je to što je učinjeno u skladu sa međunarodnim pravom, a šta je to što nije. Važno je da sa SAD kao vodećom silom sveta postignemo što veći stepen razumevanja i daćemo sve od sebe - kazao je on.

On je rekao da najava iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom dovodi u pitanje sve procese.

- Ko zašto i kako se naoružava, šta je to što je učinjeno a šta nije, o svemu tome se razgovara. Prisustvovao sam sa šeficom svetske trgovinske organizacije, mnogim uticajnim ljudima.

- Razgovarali smo o 4 ključne teme: Odnos Amerike i Kine, sukob u Ukrajini, sukob u Gazi i Crvenom Moru sa Hutima, ali govorimo i o Severnoj Koreji i Iranu.

- Pred nama je važno veče ići ćemo na te skupove na kojima će biti mnogi evropski lideri, sa kraljem i kraljicom Belgije sam se već video ovde. Dobro je da sam pažljivo slušao. Ja sam i na ovom obraćanju bio uz predstavnike belgijske monarhije, nije bilo predsednika, premijera. Ljudi ne vole da slušaju druge ljude.

- Naše je da gledamo da čuvamo mir i da se pripremamo za nešto što je za nas veliko - istakao je predsednik.

- Kakve smo snove sanjali, sad je vreme da te snove u naredne tri godine i realizujemo - naglasio je.

Četiri i po puta veće plate nego 2012. godine

- Oni hoće da kažu "Vučić bi da gradi puteve, zato što od toga oni imaju koristi", kaže "neće da povećavaju plate..." to je toliko smešno. Izaći ćemo sa tim planom 1.400 evra, gotovo 4 i po puta tačno više nego što je bilo 2012. godine. Za samo 15 godina 4 i po putaq porašće plate - rekao je.

- Za nas je važno samo da pokažemo ljudima šta ćemo da uradimo, da pružimo ruku onima koji drugačije misle, mi nemamo drugu zemlju.

- Da bismo uspeli sve političke zamke da izbegnemo, ali istovremeno naša zemlja ide napred, zato smo napravili ovaj plan. Impresivno mnogo toga je već pokriveno za ovu godinu. Videćete tek... ne samo pruge, ambulante, bolnice, klinički centri, veštačka inteligencija kako da je koristimo u interesu građana, govorićemo o penzijama, ulaganju u privredu... - istakao je Vučić i dodao da "sad moramo da požurimo sa bezbroj energetskih projekata".

Za nas je EXPO da izgradimo celu Srbiju

- Idemo dalje u nove industrijske zone, kako da privlačimo investitore, da idemo u integralni razvoj. Naš Expo će da bude 4 puta jeftiniji od njihovog što se tiče samog mesta. Kad pričamo o celoj Srbiji, mi pod Expom podrazumevamo čitav put, brzu saobraćajnicu da spojimo sa auto-putem do Aranđelovca i da idemo dalje... Za nas je Expo da izgradimo celu Srbiju, ambulante po celoj Srbiji, od Kikinde, Loznice, Vranje, Leskovac. Nije to samo Surčin i centar Beograda, koji će svakako da budu uređeniji i novo lice grada. Želimo celu zemlju da izgradimo, zato ćemo o celoj zemlji da govorimo - istakao je.

- To su za našu Srbiju neviđena ulaganja, ljudi će reći to je bajka, a ta bajka će postati naša realnost - istakao je.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić imaće i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojnim predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija, navedeno je u saopštenju.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (SEF) u Davosu počeo je juče i trajaće do 19. januara, a na njemu će učestvovati više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, 1.000 partnera SEF, kao i lideri civilnog društva i stručnjaci.

