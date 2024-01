Brnabić: Najava Prištine o ukidanju platnog prometa dovodi u pitanje svaki dijalog

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je najava Prištine o mogućem ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom, kao i zabrane upotrebe dinara i potencijalnog upada u Poštansku štedionicu u ovom trenutku jedan od ključnih problema, ne samo u daljem procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, već uopšte za postojanje bilo kakvog dijaloga.

- Ako se dovode u pitanje takve stvari kao što je ukidanje platnog prometa, ukidanje dinara, onda zaista premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stavlja sve karte na to da nema više bilo kakvog dijaloga - navela je Brnabić.

Ona je istakla da je sinoć predsednik Aleksandar Vučić imao dobar razgovor sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O' Brajanom na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

- Uvek je dobro da imamo otvorene razgovore sa partnerima iz SAD, a moje uverenje je da SAD imaju interes da u ovom regionu bude stabilnost, da nije potreban bilo kakav konflikt ili bilo kakva naznaka nekog novog konflikta na evropskom kontinentu, a to je ono što apsolutno nije potrebno i nama, jer je u našem nacionalnom interesu mir, stabilnost, budući da Srbija postiže jako dobre ekonomske rezultate u smislu životnog standarda - rekla je premijerka za TV Prva.

Koliko je uopšte moguće održati mir i stabilnost sa ljudima na drugoj strani stola kakav je Kurti koji je, prema rečima Brnabić, prouzrokovao kompletan egzodus srpskog, a i albanskog naroda sa Kosova i Metohije što, prema njenoj oceni, dovoljno govori o tome koliko je on neracionalan, u svakom smislu fanatik, i da nije dobar ni za Srbe, a ni za Albance.

- Naše je da čuvamo mir i stabilnost, ali i interese srpskog naroda na KiM. Predsednik Vučić to radi na najbolji mogući način, kao i mi u Vladi Srbije i uz veliku podršku Srpske liste na KiM i čitavog našeg naroda pomažemo, te se nadam se da će se to ipak završiti na neki razuman i racionalan način, da neće doći do ukidanja platnog prometa, ali teški dani su tu pred nama - ocenila je Brnabić.

Navela je da je boravak predsednika Aleksandra Vučića u Davosu i učešće na Svetskom ekonomskom forumu jedna od najvažnijih stvari u prvom kvartalu za Srbiju.

- Mnogobrojni teški i važni sastanci, važni iz tri aspekta. Prvi je svakako politički, drugi je ekonomski, zato što je na Svetskom ekonomskom forumu ogromno učešće i prisustvo najvećih svetskih kompanija, a sigurna sam da će predsednik Vučić iskoristiti svoje prisustvo tamo i za te ekonomske razgovore i dodatno privlačenje investicija u Srbiju - rekla je premijerka.

Dodala je i da je treći izuzetno važan aspekt ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma modernizacija, digitalizacija i upotreba veštačke inteligencije.

- Mi smo tu dobro pozicionirani, mi smo tom temom počeli da se bavimo već 2018. godine, počeli da radimo na strategiji, bili tek 26 država na svetu koja je usvojila strategiju razvoja veštačke inteligencije, a 2021. godine smo osnovali naš domaći nacionalni Institut za razvoj veštačke inteligencije - rekla je ona.

Dodala je i da je Srbija jedna od 29 država na svetu koja učestvuje u globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju.

- U okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, mi učestvujemo na panelu o veštačkoj inteligenciji, a etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, koje je usvojila Vlada, koriste se kao jedna od osnova na razgovor o etičkoj upotrebi veštačke inteligencije na Svetskom ekonomskom forumu - navela je Brnabić.