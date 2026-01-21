'VAŠA KUĆA I VAŠA PLATA ZAVISE OD TOGA ŠTA SE OVDE DOGODILO' Vučić iz Davosa: Govor Fon der Lajen je bio mnogo bolje strateški orijentisan nego Trampov! Problemi tek dolaze!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde je imao niz značajnih sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

- Sa Martom Kos je bio suštinski dobar razgovor. Oni imaju svoje zahteve, imamo mi naše zahteve, ali o tome ne želim da pričam danas. Verujem da u narednom periodu možemo da ispravimo neke svoje greške

- Pod utiskom sam zbog svega što sam danas čuo. Razgovarao sam i švajcarskim predsednikom, doći će u aprilu u Beograd. Donosim dobre vesti sa Babišom, Češka je donela odluku da će prisustvovati EXPO. Razgovarali smo i o ekonomskoj saradnji. Sa Odil Reno-Baso sam razgovarao o energetici. Ovde se i dolazi zbog takvih razgovora. Nisam zadovoljan energetikom u Srbiji. Moramo bolje. NIS smo uspeli da izguramo, moramo sad napred - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je pričao i o letećem taksiju, koji će biti predstavljen u Beogradu 2027. godine.

- To su letelice koje se vertikalno uzdižu i spuštaju. Verujem da će građani biti ponosni na svoju zemlju. Imaće pilota, nismo razvili sve segmente 5G mreže. Potrebno je vreme, ali će videti kako će to da izgleda. Srbija će u tome da prednjačiti- rekao je Vučić.

- Ovde je 500 metara bila kolona da uđu u salu da čuju predsednika Trampa. Meni je potrebno vreme da bih taj govor analizirao. Sedeo sam pored poljskog predsednika, razgovarali smo o onome što smo čuli. Moj je zaključak, idemo u daljem smeru sukobljavanja između SAD i Evrope- poručio je Vučić.

Vučić je rekao da je govor Ursule Fon Der Lajen bio strateški orjentisan, dok nije želeo mnogo da komentariše govor presdednika Trampa.

- Jučerašnji govor Fon der Lajen je jedan od najboljih ikada, mnogo bolje strateški orijentisan nego Trampov. I Emanuel Makron je imao, on je talentovan kao i Tramp i on je iz glave želeo da dosetkama šaljivim tonom okarakteriše situaciju, da pokaže svoju težinu u svetskoj politici, ali strateški govor je bio govor Fon der Lajen. Verujem da će se mnogi u Srbiji potpuno iracionalno radovati Trampovim rečima oko Grenlanda. Ja ću ostati gospodar neizgovorene reči. Pažljivo proučite govor Ursule fon der Lajen. Pitanje je da li će Evropa moći to da izgura ali će se taj govor proučavati- poručio je Vučić.

On je dodao da je nikada više ljudi bilo u Davosu ali su diskusije bile plašljive, jer su svi uplašeni za svoju budućnost.

- Tu je bilo 160 mnogo važnih ljudi, svih najmoćnijih svetskih kuća, prvenstveno zapadne tehnologije. Nikada više značajnih ljudi nije bilo na jednom skupu. Nikada plašljivija diskusija. Uvek volim ovde da dođem, to mi je bio najvažniji događaj, nažalost najmanje sam čuo- rekao je Vučić.

Upitan da li je Evropa u problemu posle Trampovih reči, rekao je:

- Vaša kuća i vaša plata zavise od ovoga ovde. Svi ste vi, manje ili više, zavisni od države. Mi zavisimo od ekonomije Srbije. Mi imamo oko 100.000 ljudi koji rade u automobilskoj industriji. Zamislite sad 10 + 25 odsto carine od juna. Automobilska industrija u Evropi je u problemu. Šta mislite koga će prvo da otpuštaju?- rekao je predsednik.

- Jedino čime se rukovodim je interes Srbije- poručio je Vučić.

- Ovde nas tretiraju sa poštovanjem, sastao sam se sa Markom Rubiom o NIS-u, ali ne znam koliko je bio koncentrisan ali kao što vidite ja sam vrlo racionalan. Susreo sam se sa 35 lidera, nemci su poslali svog ambasadora, Meloni je bila oštra protiv Trampovih reči- poručio je Vučić.

- Biće mnogo izazova za nas. Ljudi ovde cene Srbiju, ja verujem da ćemo uskoro moći da imamo važne susrete sa amerikancima, ali da ništa ne govorim unapred, prvo skoči pa reci hop. I Expo je za nas važna tema, Češka dolazi i jedna njihova kom'anija će biti sponzor na Expu- rekao je Vučić.

-Ono što smo slušali ovde je da li će Ukrajina postati članica EU. Neki ljudi ništa ne razumeju. Žao mi je što Srbija nema bolje političare koji osim onih koji su na vlasti ne umeju da se bore za Srbiju- poručio je Vučić.

Najavio je u subotu hitnu sednicu Vlade Srbije koja će, kako je rekao, možda biti poluotvorena za javnost.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je 19. januara i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da se kroz dijalog odgovori na ključne globalne izazove i utvrde prioriteti za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine je gotovo 400 visokih političkih zvaničnika, uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu se susreo sa raznim zvaničnicima, između ostalog i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

- Srdačan kratak susret sa Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima. Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledan i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu - naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić se danas sastao i sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a na društvenoj mreži "iks" danas je rekao da je imao "vrlo dobar razgovor sa Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU.

- U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade - napisao je Vučić.

Dodao je da je posebno "istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak".

Ovim povodom oglasila se i Kos, koja je rekla da je sa Vučićem razgovarala o "reformama koje su Srbiji potrebne da bi čvrsto ostala na svom evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta".

I met @avucic to discuss the reforms Serbia needs to stay firmly on its European path and move the Growth Plan forward.



We agreed to step up our joint work on energy security, cutting dependencies and working together towards an independent Europe. — Marta Kos (@MartaKosEU) 21. јануар 2026.

- Dogovorili smo se da pojačamo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnoj Evropi - navela je ona na svom Iks nalogu. .

U ovkiru Svetskog ekonomskog foruma održava se više od 200 panela, koji se prenose uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

U samom Davosu i oko Kongresnog centra mere bezbednosti su podignute na najviši nivo od samog početka foruma, koji prati više od 400 akreditovanih novinara i medija iz celog sveta.

Autor: Jovana Nerić