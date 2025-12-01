Vučić: Još nema novosti iz SAD o NIS-u, sutra veliki sastanak tim povodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nema nikakvih novosti iz SAD u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i da će sutra, tim povodom, biti organizovan veliki sastanak.

Vučić je rekao da je težak period pred Srbijom, ali da da se država za to pripremila.

"Nemam nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremili smo se. Sutra u pola 11 imamo veliki sastanak, moramo da spremimo sve poteze do tada, pa ćemo vas obavestiti o tome šta radimo", rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice gde je u poseti porodici Janković koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

