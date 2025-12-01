AKTUELNO

Politika

Vučić: Još nema novosti iz SAD o NIS-u, sutra veliki sastanak tim povodom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nema nikakvih novosti iz SAD u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i da će sutra, tim povodom, biti organizovan veliki sastanak.

Vučić je rekao da je težak period pred Srbijom, ali da da se država za to pripremila.

"Nemam nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremili smo se. Sutra u pola 11 imamo veliki sastanak, moramo da spremimo sve poteze do tada, pa ćemo vas obavestiti o tome šta radimo", rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice gde je u poseti porodici Janković koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Nis

#SAD

#Sastanak

#povod

POVEZANE VESTI

Politika

Tri potencijalna partnera, Srbija NEMA pravo preče kupovine: Predsednik Vučić najavio nove informacije o situaciji sa NIS-om kroz 48 sati

Politika

Vučić: Uskoro veliki skup u Novom Sadu, mladi iz Pionirskog parka simbol slobode

Politika

DANAS RAZGOVORI SA AMERIKANCIMA Vučić: Upoznao sam Makrona sa situacijom u vezi sa NIS

Politika

'VEOMA VAŽAN SASTANAK SA MAKRONOM U ČETVRTAK' Vučić: Idem u Pariz na sat i po ili dva, pričaćemo o svim važnim temama

Politika

VUČIĆ PUTUJE U PARIZ: Predsednik Srbije sutra sa Emanuelom Makronom

Politika

VUČIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Očekujem koristan sastanak sa Đukovim i konkretne predloge