'VEOMA VAŽAN SASTANAK SA MAKRONOM U ČETVRTAK' Vučić: Idem u Pariz na sat i po ili dva, pričaćemo o svim važnim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će u četvrtak putovati u Pariz gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i naglasio da će to biti izuzetno važan sastanak.

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama", rekao je Vučić.Naglasio je da u Pariz ide bukvalno na sat i po ili dva.

Na pitanje da kaže više o detaljima sastanka Vučić je rekao da to neće uraditi dok se ne završi razgovor.

"Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica", rekao je Vučić.

