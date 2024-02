PREDSEDNIK VUČIĆ: Uskoro opet idem u Pariz kod Makrona - Ponašanje opozicije po pitanju KiM BEDNO

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će uskoro otići u Parizu i susresti se sa francuskim predsednikom Emenuelom Makronom.

"Da ga obavestim (Vladetu Jankovića), uskoro opet idem u Pariz. Opet idem kod Makrona. I biće mnogo važnih gostiju ovde. A oni (opozicija) će da budu uvek na nivou (evroposlanik Andreas) Šidera i (evroposlanica i izvestilac EP za tzv. Kosovo) Viole fon Kramon. Svako svome jatu", istakao je Vučić za TV Prva.

Predsednik Srbije je tako prokomentarisao izjavu Vladete Jankovića da je Vučiću posle Banjske značajno smanjen kredibilitet u svetu koji je na izdisaju, da se to vidi po načinu na koji se tretira u evropskoj zajednici i međunarodnim skupovima, kao i da više ne pije "ponoćni konjak" sa Makronom.

Na izjavu Jankovića da je to sve posledica Banjske i, kako je rekao, "bednog Vučićevog koprcanja" koje traje već godinama, a čemu sada ističe rok, Vučić je istakao da je upravo takvo ponašanje po pitanju KiM bedno.

"Koprcanje bednog da ne priznam nezavisno Kosovo? Moje koprcanje je junačko da ne priznam nezavisno Kosovo. A njihovo ponašanje je bedno. Kad smo već kod konjaka, mnogo više volim vino nego konjak. Slučajno, najteži dani koje sam imao su bili u Granadi, baš posle Banjske i baš tad sam sa Makronom pio konjak i to baš u ponoći. To je treći, četvrti put da u ponoć pijemo konjak", naveo je Vučić.

Dodao je da se opozicija raduje svemu što je loše za Srbiju i da mu se sada zamera u rezoluciji evropskog parlamenta što je raspisao izbore, iako je opozicija u pisanoj formi tražila to od njega.

"Važno je da ljudi znaju da sam optužen - da sam želeo izbore mimo njihove želje, u zvaničnoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Čime je to moglo biti motivisano? Najgorim mogućim i najnižim mogućim motivima. To je takva jedna notorna laža i svaki građanin Srbije zna da je to laž", istakao je Vučić.

Kako je rekao Vučić, što se tiče EU sve najbolje mislimo o EU, osim o njihovom licemernom odnosu prema KiM i to na svakom koraku.

Istakao je da je odavno rekao da ga opozicija neće pobediti na izborima.

"Rekao sam vam da ću otići i biće baš tako kako sam vam i rekao. Da li se njima žuri, pa moja smrt je za njih rešenje. Čovek uvek umire dva puta. To jednom je nevažno. Svako od nas to jednom umire, ali neki imaju i život posle toga, a to je ono što će ostati zapamćeno u narodu i što su rezultati - koliko si škola izgradio, koliko si bolnice izgradio, koliko si kilometara pruga i puteva napravio, naučnih centara", rekao je Vučić.