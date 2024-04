OVO ĆE BITI TEME RAZGOVORA VUČIĆA I MAKRONA: Važni sastanci za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je najavio da će se sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom 8. aprila. Vučić je podsetio da je prethodno sa njim imao čak 19 sastanaka, a da će ovaj biti starteški i jedan od najvažnijih do sada.

Kako je predsednik izjavio, očekuju se veliki razgovori sa Makronom. Kaže da su se obe strane pripremile i da će se teme ticati raznih oblasti, a da će sa njim u Pariz ići i ministar finansija Siniša Mali.

- Jedna od tema je namenska industrija i saradnja naših namenskih industrija. Srbija neće nijednu svoju fabriku (namensku) da proda nekome i da taj neko ima 50% ili više od 50% učešća u akcijama. Naša vojna industrija mora da poraste tri puta u narednom periodu. Ove godine ćemo proizvesti isto ili više granata nego jedna Francuska u kalibru od 122 do 155 mm. Imamo svoju snagu i kapacitete, ali to moramo da utrostručimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će u okviru te teme razgovarati i o kupovini "rafala", ali i drugih instrumenata. Podsetio je da je zahvaljujući francuskim radarima detektovan špijunski dron iznad Valjeva.

- Mi smo opredeljeni da kupimo nove aparate. To bi nama doprinelo da budemo u značajnoj prednosti, ali i u uvećanju naših operativnih borbenih sposobnosti.

Kako je najavio, biće ubrzana i saradnja po pitanju "Erbas" helikoptera.

Istakao je da će druga tema razgovora biti nuklearna energija, ali da je neophodno pripremiti zakonske okvire za to.

- Francuska je najveća evropska nuklearna energetska sila. 70% struje dobija iz nuklearne energije i oni su spaseni što se toga tiče. Mi ćemo do 2050. godine, četiri puta više električne energije trošiti nego danas. Mi nikakve šanse nemamo. Šta god radili, kako god radili nikakvu šansu nemamo ni pola od toga da obezbedimo. Bićemo zemlja bez električne energije ukoliko brzo ne krenemo u rešavanje tog problema. Jedino rešenje je izgradnja velikih i malih nuklearki. Francuska ima i nuklearno gorivo i podićićemo to na nivo strateških razgovora sa predsednikom Makronom. Pripremite sve za promenu legislative u Srbiji - izjavio je predsednik i dodao da je to zelena, čista energija.

Treća tema sastanka biće veštačka inteligencija i IT sektor.

- Francuska je izrazila posebnu želju da uvećamo saradnju - rekao je on i dodao da će razgovarati i o proizvodnji poluprovodnika.

- Inovacije, startapovi, nauka za poljoprivredu koju će srpska strana predložiti francuskoj. Izgradnja i upravljanje postrojenja otpadnih voda. Nit umemo da izgradimo, nit umemo da upravljamo i zato je važno da završavamo to - izjavio je Vučić.

- Autoindsutrija, proizvodnja baterija, očekujemo od sledeće Vlade da ima hrabrosti da se izjasni o onome što je budućnost Srbije. Gejming industrija, oni imaju UBISOFT kompaniju i to je njihova inicijativa. Ono što je za nas važno, Kinezi i Francuzi su jedini sposobni za ono što je naš cilj, a to je da za EKSPO 2027 imamo leteći taksi i leteće automobile u Beogradu i to će biti jedna od tema - kaže predsednik i ističe da će Srbija biti prva ili druga zemlja u Evropi koja će da uvede leteći taksi.

Još jedna od tema biće i obrazovanje, a kako predsednik Vučić kaže, francuski jezik će biti sve više u školama. Dodatno će razgovarati i o temama iz zdravstva, tačnije o onkologiji.

- Moramo da vidimo oko prostora, da ne bude samo oprema u pitanju. Ili i da bude samo oprema, jer je to manje para, samo da vidimo može li to uz proširenje kapaciteta u Batajnici ili ne može ili da li može bar za deset godina, nije ni važno, samo da se krene u rešavanje tog problema.

Predsednik Srbije je rekao da će sa Makronom pre svega imati političke razgovore, gde će mu ukazati velike časti kakve mu dosad nisu ukazane.

- To govori o njihovom poštovanju prema našoj zemlji, na čemu smo mi mnogo zahvalni - kazao je Vučić.

Autor: