VUČIĆ PUTUJE U PARIZ: Predsednik Srbije sutra sa Emanuelom Makronom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će u četvrtak putovati u Pariz gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i naglasio da će to biti izuzetno važan sastanak

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama", rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

Naglasio je da u Pariz ide bukvalno na sat i po ili dva. Na pitanje da kaže više o detaljima sastanka Vučić je rekao da to neće uraditi dok se ne završi razgovor.

"Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica", rekao je Vučić.

"Da hoću da vam kažem, ja bih pustio, tajno bih snimao pa vam puštao razgovor, a časni ljudi to ne rade i nikada nikoga tajno ne snimaju", kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je izjavio sinoć i da se plaši da su na temu rata Evropa-Rusija stvari otišle predaleko, posebno kada je to rekao francuski general Fabijen Mandon, i ocenio da se Srbija pametno naoružvala i da će nastaviti da osnažuje svoju vojsku i proba da napravi zaštitnu kupolu.

Autor: D.Bošković

