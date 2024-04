SA MAKRONOM O RAFALIMA, ODNOSIMA SA PRIŠTINOM I SAVETOM EVROPE I VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI! Predsednik Vučuić danas putuje u Pariz!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tokom posete Parizu razgovarati o 14 tema, od kojih su tri u vezi sa veštačkom inteligencijom, da će u ponedeljak ili utorak biti završeni ugovori za nabavku 12 novih borbenih aviona Rafal, kao i da će sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom razgovarati o odnosima sa Prištinom i Savetom Evrope, ali i o Srebrenici.

Vučić je rekao da će u Parizu imati mnogo sastanaka.

- Razgovaram sa Makronom o vojnoj industriji, on ima pitanja za mene, ja znam šta će da me pita, ali neću o tome da govorim, jer mi je to pomenuo na samitu u Briselu kad smo razgovarali na nuklearnom samitu. Ja se nadam da ćemo u ponedeljak, utorak završiti ugovore i da uskoro potpisujemo oko Rafala - rekao je Vučić.

Dodao je da se, pored toga, radi i na kupovini važne opreme i tehnike.

Naveo je da su tri teme vezane za veštačku inteligenciju i da smo uz pomoć Francuza postali predsedavajući Partnerstva za veštačku inteligenciju.

- Zajednički moramo da radimo po tom pitanju, u industriji softvera, u kompjuterskoj industriji takođe - rekao je Vučić i dodao će sa Francuzima da razgovara i oko nuklearne energije, koja je sada jedina energija koja garantuje sigurnost snabdevanja električnom energijom.

- U protivnom, 2050. nećemo imati struje, jer će nam biti potrebno četiri puta više struje. Mi nemamo kapacitete za to - ukazao je Vučić.

Dodao je da će se razgovarati o saradnji sa Francuskom u poljoprivredi, posebno o stočarstvu.

Vučić je rekao da će razgovarati i o evropskom putu Srbije.

- Razgovaraćemo i o odnosima sa Prištinom i Savetom Evrope, ja ne očekujem mnogo od toga, kao i Srebrenici, ali njemu su prilično vezane ruke, koliko i meni, ali verujem da će Francuska iskazati prijateljsku nameru da koliko je moguće pomogne Srbiji. Isto ću ukazati na to u vezi sa Srebrenicom. Pitao sam sada neke moje goste koji su donosili odluku o rezoluciji i kažem, što 29 godina kasnije, pošto nama stalno govorite da je 25 godina kasnije kad pričamo o agresiji na Srbiju, vraćanju u prošlost i tako dalje? Što se vi vraćate u prošlost i to četiri godine više nego mi? A onda je odgovor, pa sledi 30. godišnjica - naveo je Vučić.