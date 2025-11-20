Tri potencijalna partnera, Srbija NEMA pravo preče kupovine: Predsednik Vučić najavio nove informacije o situaciji sa NIS-om kroz 48 sati

AKTUELNO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o aktuelnoj situaciji sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), nakon regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.

Istakao je da, uprkos američkim sankcijama, građani i privreda nisu osetili poremećaje u snabdevanju gorivom, dok država preduzima sve neophodne mere da očuva stabilnost poslovanja i energetsku bezbednost.

Vlasnička struktura NIS-a i odgovornost Srbije

Vučić je naglasio da je NIS u vlasništvu ruske državne kompanije i da Srbija nema kontrolu nad prodajom ruskog udela:

- NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije, Rusi su vlasnici a ne mi i to ne zahvaljujući meni nego blokaderima koji su to prodali 2008. godine, jedan od najznačajnijih resursa.

Predsednik je istakao da Srbija u ovom slučaju „apsolutno nije ništa kriva“, a posebno ne aktuelno rukovodstvo, koje nije učestvovalo ni u prodaji, ni u kupovini, niti u bilo kakvim odlukama vezanim za NIS.

Sankcije i međunarodni pritisak

Vučić je objasnio da su Sjedinjene Američke Države devet meseci odlagale uvođenje sankcija na njegovu molbu, ali da je situacija dostigla granicu:

- Jer su ti odnosi došli do takve granice da je geopolitika postala i geobiznis, uostalom, vidite kako to sada ide sa Ukrajinom.

On je ocenio da Srbija nije mogla da utiče na ruske odluke, te da su sve mere koje su preduzete u interesu države i građana.

Snabdevanje tržišta i rezerve

Predsednik je istakao da se, uprkos sankcijama, građani Srbije nisu susreli sa nedostatkom goriva:

- Niko od vas to nije osetio. Ni na jednoj pumpi, ni na jednom mestu u Srbiji niste osetili.

Vučić je objasnio da je država osigurala stabilno snabdevanje zahvaljujući kombinaciji obaveznih rezervi, operativnih rezervi u okviru NIS-a, robnih i vojnih rezervi.

Potencijalna prodaja ruskog udela

Govoreći o mogućnosti da Srbija kupi ruski udeo u NIS-u, Vučić je istakao da bi kupovina „našim parama“ bila apsurdna:

- Da mi kupujemo, mi bismo se time hvalili, a ne krili! Zamislite tu glupost da mi nekome dajemo pare da kupi, a taj neko sto puta bogatiji od nas.

Predsednik je naveo da Rusi trenutno pregovaraju sa tri potencijalna partnera i da Srbija nema mogućnost da insistira na pravu preče kupovine, jer je prodaja „prinudna, a ne dobrovoljna“.

- Sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, videćemo. Ja se nadam da hoće, jer što pre oni završavaju taj posao (to bolje).

Saradnja sa SAD i licenca za Rafineriju

Vučić je objasnio da država intenzivno vodi razgovore sa američkom administracijom kako bi Pančevačka rafinerija nastavila da radi:

- Ne znam s koliko sam Amerikanaca već razgovarao. Molim sve po tamošnjem ministarstvu finansija da dobijemo licencu da rafinerija radi.

Predsednik je dodao da se ti razgovori vode svakog dana i da očekuje novosti u naredna 48 sati.

Borba za stabilnost i kontinuitet poslovanja

Vučić je naglasio da država i rukovodstvo NIS-a ulažu maksimalne napore da tržište ne oseti posledice sankcija:

- Trudite se i borite se danonoćno, bukvalno se borimo danonoćno, da bismo obezbedili dovoljno goriva, da bismo obezbedili normalan život građanima Srbije.

On je takođe istakao da je politika stabilnog snabdevanja i upravljanja strateškim resursima od ključnog značaja za privredu i poslovnu sigurnost u zemlji.

"Borimo se danonoćno"

Predsednik je naglasio da država ulaže maksimalne napore da na tržištu ne dođe do poremećaja koji bi ugrozili privredu i građane.

- Trudite se i borite se danonoćno, bukvalno se borimo danonoćno, da bismo obezbedili dovoljno goriva, da bismo obezbedili normalan život građanima Srbije - rekao je Vučić.

Najavio je i da očekuje nove informacije za dan ili dva:

- Obavestićemo vas u narednih, nadam se, 48 sati.

