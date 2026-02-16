'TEŠKO JE POSTIĆI DOGOVOR SA IRANOM' Rubio: Oni donose teološke, a ne geopolitičke odluke

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će postizanje dogovora u nuklearnim pregovorima sa Teheranom bilo teško, jer se oni prilikom donošenja odluka rukovode teološkim, a ne geopolitičkim razmišljanjima.

- Mislim da ovde postoji prilika da se diplomatskim putem postigne sporazum koji će se baviti stvarima koje nas brinu. Bićemo veoma otvoreni za to. Ali ne želim ni da preterujem - rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti, prenosi Rojters.

Američki državni sekretar je potvrdio da, iako iranska strana nerado ide na kompromis, pregovaraće o zaustavljanju nuklearnog programa sve dok u tome vide svrhu.

On je podsetio da je predsednik SAD Donald Tramp spreman i voljan da sedne i pregovara sa bilo kim, "što je bilo očigledno tokom protekle godine, i neće biti drugačije ni u slučaju rešavanja iranskog pitanja".

- Biće teško. Bilo je veoma teško za bilo koga da napravi prave dogovore sa Iranom, jer imamo posla sa radikalnim šiitskim sveštenicima koji donose teološke odluke, a ne geopolitičke - zaključio je Rubio.

Autor: D.Bošković