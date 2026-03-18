SPREČEN NUKLEARNI RAT: Senator Lindzi Grem otkrio kako je Tramp operacijom 'Epski gnev' zaustavio iranskih deset bombi

Američki senator Lindzi Grem izneo je dramatične detalje koji su prethodili pokretanju operacije „Epski gnev“, naglašavajući da je intervencija predsednika Donalda Trampa usledila u poslednjem trenutku kako bi se sprečilo da iranski teroristički režim postane nuklearna sila.

Prema Gremovim rečima, tokom pregovora u kojima su sa američke strane učestvovali Stiv Vitkof i Džared Kušner, zvanični Teheran je arogantno odbio ponudu Sjedinjenih Država da im se potpuno besplatno obezbedi program za korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Ovo odbijanje je, prema oceni senatora, bio jasan signal da su stvarne namere režima isključivo vojne prirode.

Grem je otkrio da su iranski zvaničnici tokom tih pregovora uputili zapanjujuće priznanje, hvaleći se Vitkofu i Kušneru da poseduju 460 kilograma uranijuma obogaćenog do nivoa od 60 procenata. On je upozorio svetsku javnost da za takav stepen obogaćenosti ne postoji nikakva komercijalna ili civilna svrha, već da on služi isključivo kao pretposlednji korak ka nuklearnom oružju. Vreme potrebno za prelazak sa 60 na 90 procenata obogaćenosti, što je nivo neophodan za izradu bombi, meri se nedeljama, a ne mesecima, pri čemu bi zaliha od 460 kilograma bila dovoljna za proizvodnju čak deset nuklearnih bojevih glava.

Senator je istakao da je predsednik Tramp, suočen sa ovim informacijama, izabrao radikalno drugačiji put u odnosu na svoje prethodnike Obamu i Bajdena. Umesto politike panike, molbi i ustupaka u vidu finansijskih sredstava, aktuelni predsednik je odmah po saznanju o neposrednoj opasnosti od nuklearnog proboja ovlastio pokretanje operacije „Epski gnev“. Ova vojna akcija rezultirala je potpunim uništenjem iranskog programa obogaćivanja uranijuma, čime je režim onemogućen u svojim namerama pre nego što je uspeo da proizvede materijal za svoj atomski arsenal.

Grem je zaključio da je predsednik delovao u ključnom trenutku, neposredno pre nego što bi teroristički režim postao nedodirljiv sa deset nuklearnih bombi u svom posedu. Ova odlučnost je, prema rečima senatora, jedini ispravan odgovor na nuklearne ambicije države koja decenijama sponzoriše terorizam širom sveta. On je poručio da je operacija „Epski gnev“ trajno onesposobila iransku nuklearnu infrastrukturu i poslala jasnu poruku o američkoj rešenosti da zaštiti globalnu bezbednost po svaku cenu.