OPERACIJA 'EPSKI GNEV': Pentagon objavio potpuno uništenje iranske vojne industrije i mornarice, uništavamo 1.000 meta dnevno!

Sekretar rata Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba, general vazduhoplovstva Den Kejn, održali su vanredni brifing u Pentagonu na kojem su potvrdili da Sjedinjene Države, u saradnji sa Izraelom, sprovode sistematsko uništavanje vojnih kapaciteta iranskog režima.

Hegset je naglasio da je iranska vojska desetkovana brzinom koja do sada nije viđena u modernoj istoriji, ističući da je kombinacija dve najmoćnije vazdušne snage na svetu rezultirala pogotkom više od 15.000 neprijateljskih ciljeva u poslednjih deset dana.

Prema rečima sekretara rata, Iran više ne poseduje funkcionalnu mornaricu, vazduhoplovstvo niti protivvazdušnu odbranu, dok su zalihe balističkih raketa smanjene za 90 odsto. Ključni strateški fokus operacije trenutno je potpuno onemogućavanje Teherana da obnovi svoje arsenale, što je postignuto uništavanjem celokupnog lanca proizvodnje balističkih raketa i pratećih komponenti. Hegset je naveo da su fabrike, razvojni centri i proizvodne linije širom zemlje pretvoreni u ruševine, čime je iranska odbrambena industrija funkcionalno poražena.

Situacija unutar iranskog rukovodstva opisana je kao haotična, a sekretar je naveo da se lideri režima kriju u podzemnim bunkerima. Postoje indicije da je novi vrhovni vođa ranjen i disfigurisan, što objašnjava činjenicu da se javnosti obraća isključivo pisanim putem uprkos dostupnoj tehnologiji. Hegset je oštro kritikovao pojedine medijske izveštaje o navodnom širenju rata, tvrdeći da se zapravo radi o širenju američke prednosti i potpunoj izolaciji Teherana, dok su regionalni partneri u Persijskom zalivu prešli u aktivnu ofanzivu.

General Den Kejn je izneo taktičke detalje 13. dana operacije „Epski gnev“, potvrđujući da američke snage drže apsolutnu prevlast nad nebom Irana i prestonice Teherana. On je posebno istakao istorijski uspeh artiljerijskih jedinica kopnene vojske i marinaca koji su po prvi put u borbi upotrebili precizne rakete nove generacije (PrSM). Uz pomoć sistema ATACMS i HIMARS, potopljeni su brojni iranski brodovi, uključujući i jednu podmornicu, čime je iranska mornarica postala potpuno borbeno neefikasna.

Uprkos vojnim uspesima, brifing je obeležio i ton pijeteta prema žrtvama, uz zvaničnu potvrdu o padu aviona-tankera KC-135 iznad Iraka usled tehničkih problema, kao i vesti o povređenim mornarima nakon požara na nosaču aviona „Džerald R. Ford“. Povodom optužbi o pogotku ženske škole u Iranu, Hegset je saopštio da je pokrenuta nezavisna istraga koju vodi general van strukture Centralne komande, uz napomenu da američke snage primenjuju najstrože procese kako bi izbegle civilne žrtve, dok iranski režim svesno koristi škole i bolnice kao zaklone za svoje lansere.

Što se tiče situacije u Ormuskom prolazu, Pentagon je pojasnio da je plovidba tehnički otvorena, ali da iranski očajnički pokušaji ometanja saobraćaja predstavljaju jedinu prepreku slobodnoj trgovini. Krajnji ciljevi operacije ostaju jasni i nepromenjeni: uništenje iranske raketne i industrijske baze, neutralizacija mornarice i apsolutno onemogućavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Sekretar Hegset je zaključio da administracija predsednika Trampa čvrsto drži kontrolu nad tempom sukoba, vodeći se strategijom mira putem sile i prioritetom zaštite američkih interesa.

