Bela kuća potvrdila Trampovu odluku: Povećavamo carine na uvoz iz EU

Na uvoz iz Evropske unije u Sjedinjene Države biće uvedena carina od 15 odsto, rekao je visoki zvaničnik Bele kuće.

Osnova za novu stopu je globalna carinska naredba koju je potpisao predsednik SAD Donald Tramp nakon presude Vrhovnog suda, rekao je zvaničnik.

- Međutim, ovo je samo privremeno jer će administracija tražiti od drugih jurisdikcija da primene prikladnije ili prethodno dogovorene carinske stope. Do tada, očekujemo da će sve zemlje nastaviti da se pridržavaju svojih obaveza prema trgovinskim sporazumima o smanjenju trgovinskih barijera i drugih koncesija, koje se nisu promenile - rekao je zvaničnik.

Tramp besan zbog odluke Vrhovnog suda

Vrhovni sud SAD je u petak zadao veliki udarac Trampovoj trgovinskoj politici, presudivši da je osnova za većinu tarifa nametnutih skoro svim trgovinskim partnerima bila nezakonita.

Nakon presude Vrhovnog suda, Tramp je prvo u petak najavio globalnu carinu od 10 odsto na uvoz iz SAD, pre nego što ju je u subotu povećao na 15 odsto.

Tramp opet preti: Zemlje koje žele igru sa carinama suočiće se sa mnogo višim uzvratnim tarifama.

Američki predsednik je u ponedeljak ponovo kritikovao Vrhovni sud.

- Sud je takođe odobrio sve ostale tarife, kojih ima mnogo, i sve one se mogu koristiti na mnogo snažniji i neprijatniji način, sa pravnom sigurnošću, nego tarife kako su prvobitno korišćene - napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Autor: S.M.