'TRAMP JE IMAO DOBAR PREDOSEĆAJ' Bela kuća pravda udar na Iran: Režim u Teheranu planirao da napadne SAD

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je predsednik SAD Donald Tramp pokrenuo napade na Iran jer je imao „dobar osećaj“ da iranski režim planira da napadne Sjedinjene Države.

Ona je rekla da se predsednik suočava sa izborom da li će američka vojska prva eliminisati pretnju ili će čekati da Iran napadne.

„Predsednik se suočio sa izborom: Hoće li Sjedinjene Države upotrebiti svoju vojsku i kapacitete da budu prve koje će eliminisati pretnju koja je pretila našoj zemlji i našem narodu 47 godina, ili će on, kao vrhovni komandant, sedeti skrštenih ruku i posmatrati kako odmetni iranski režim napada naš narod u regionu“, rekla je ona.

Livit je dodala da je neaktivnost „neprihvatljiva“ iz Trampove perspektive, što je, kako je rekla, podstaklo odluku o početku rata.

Tačno vreme napada utvrđeno je nakon obaveštajnih procena o boravištu iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih lidera režima.

„To je očigledno imalo uticaj na vremenski okvir operacije, ali ne i na predsednikovu odluku u celini“, rekla je ona.

Dodao je da je Iran do sada ciljao više od 10 brodova i tankera u sukobu. Ova izjava dolazi nakon ranijih iranskih pretnji da će zapaliti brodove ako se približe Ormuskom moreuzu, ključnoj globalnoj ruti za isporuku nafte.

Autor: Iva Besarabić