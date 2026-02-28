AKTUELNO

Svet

Tramp razgovarao sa liderima Zalivskih zemalja i Ruteom: Najnovije informacije iz Bele kuće

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas da je predsednik SAD Donald Tramp razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Katara i UAE.

U saopštenju na društvenim mrežama ona je navela da je Tramp imao razgovor i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Livit je saopštila ranije danas da je predsednik SAD posmatrao napad na Iran sa svog imanja na Floridi zajedno sa svojim timom za nacionalnu bezbednost.

"Predsednik Tramp je pratio situaciju tokom noći u Mar-a-Lagu zajedno sa članovima svog tima za nacionalnu bezbednost. Predsednik je razgovarao sa premijerom (Izraela Benjaminom) Netanjahuom telefonom", navela je Livit na platformi Iks.

Portparolka Bele kuće je istakla da će Tramp nastaviti da prati situaciju tokom celog dana.

SAD i Izrael su rano jutros pokrenuli seriju udara na iranske mete uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku, uključukući ciljeve u Saudijskoj Arabiji, Kataru i UAE.

Autor: Marija Radić

