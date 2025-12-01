'NEMAM POJMA ŠTA SU MI SNIMALI, MOZAK NIJE' Tramp bio u bolnici, pa se oglasio: POKIDAO SAM (VIDEO)

Portparolka Bele kuce Kerolajn Livit izjavila je danas da je američki predsednik Donald Tramp nedavno bio na pregledu magnetnom rezonancom.

Prema njenim rečima Trampov kardiovaskularni sistem je dobar, a pregled je bio preventivan s obzirom na predsednikove godine. Tramp je podvrgnut magnetnoj rezonanciji tokom medicinske evaluacije u oktobru, ali nije otkrio svrhu postupka u to vreme, navodi Rojters.

"Objaviću ako želite"

Američki predsednik danas je izjavio da je spreman da objavi rezultate magnetne rezonance (MRI) koju je uradio, naglasivši da su nalazi "savršeni", a da je test kognitivnih sposobnosti prošao sa odličnim ocenama.

"Ako želite da ih objavim, objaviću", rekao je Donald Tramp novinarima tokom povratka iz Floride u Vašington, prenosi NBC.

Američki predsednik je dodao da "nema pojma" koji je deo tela bio sniman.

"To je samo MRI. Koji deo tela? Ne mozak, uradio sam kognitivni test i 'pokidao' sam ga", rekao je Tramp.

🤣Trump ends his Q&A on AF1 by making reporters question their careers:



Q: What part of the body was your MRI?



TRUMP: It wasn't the brain. I took a cognitive test and aced it. Which YOU would be incapable of doing. *looks at another reporter* YOU TOO! pic.twitter.com/bxifhvyMba — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) 30. новембар 2025.

Redovni šestomesečni pregled

Njegov komentar usledio je nakon izjave demokratskog guvernera Minesote Tima Valca, koji je za NBC ocenio da Tramp "fizički slabi" i doveo u pitanje njegovu "mentalnu sposobnost", pozvavši ga da objavi rezultate MRI pregleda.

Istovremeno, tokom razgovora sa novinarima u avionu, Tramp je primećen sa flasterom u boji kože na desnoj ruci, nav0de mediji. Tramp (79) je ranije potvrdio da je 10. oktobra uradio MRI u medicinskom centru "Volter Rid", ali ni on ni Bela kuća nisu precizirali koji je deo tela pregledan.

Pregled je opisan kao deo njegovog "polugodišnjeg fizičkog pregleda", nakon prvog pregleda ove godine u aprilu.

U izveštaju Bele kuće navedeno je da je oktobarski pregled bio "kontrolni pregled koji je obuhvatio "napredno snimanje, laboratorijske analize i preventivne zdravstvene procene", ali bez objavljivanja rezultata MRI pregleda.

Autor: Iva Besarabić