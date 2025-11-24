HITNO SE OGLASILA BELA KUĆA: Tramp optimističan u pogledu okončanja sukoba u Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp optimističan je u pogledu mogućnosti okončanja sukoba u Ukrajini, izjavila je predstavnica Bele kuće Karolina Livit.

„Predsednik je izrazio nadu i optimizam da će moći da se postigne dogovor“, rekla je Livit.

Kako je navela, Sjedinjene Američke Države žele da se što pre postigne ukrajinski sporazum.

„Postoji osećaj hitnosti. Predsednik želi da se ovaj dogovor zaključi i želi da se ovaj rat završi“, istakla je ona i dodala da Tramp želi da se sporazum između strana zaključi „što je pre moguće“.

Ona je dodala da Bela kuća smatra da su pregovori između delegacija SAD i Ukrajine u Ženevi o rešavanju ukrajinskog sukoba bili „veoma produktivni“.

„Predsednik (SAD Donald Tramp) dao je izjavu tokom vikenda i od tada su između njegovog tima za nacionalnu bezbednost i ukrajinske delegacije održani veoma produktivni razgovori“, dodala je ona.



Prema njenim rečima, Sjedinjene Američke Države su prestale da finansiraju sukob u Ukrajini nakon odluke predsednika Trampa, ali nastavljaju da šalju i prodaju oružje preko NATO-a.

Takođe je dodala da nekoliko tačaka američkog plana još uvek treba da se razradi.

„Postoji nekoliko tačaka oko kojih postoje neslaganja, na kojima naši timovi nastavljaju da rade“, objasnila je Livit.

Ona je napomenula da je američki plan za Ukrajinu razvijen je uzimajući u obzir stavove Rusije i Kijeva, kao i da Sjedinjene Američke Države pregovaraju i sa Rusijom i sa Ukrajinom kako bi se rešio sukob.

„Pregovaramo sa obema stranama“, precizirala je ona.

Takođe je napomenula da SAD shvataju da plan za rešavanje sukoba u Ukrajini mora dobiti saglasnost ruske strane.

„Verujemo da smo u veoma dobroj poziciji. Naravno, moramo da se pobrinemo da su sve tačke usaglašene. I, naravno, treba da postignemo da se i druga strana u ovom ratu – Rusija – takođe složi sa njima“, naglasila je Livit.

Istovremeno je navela da američki predsednik Donald Tramp „zaslužuje veliko priznanje“ za napore koje ulaže kako bi pokušao da dovede obe strane – i Moskvu i Kijev – do kraja ukrajinskog sukoba.

Američka administracija ranije je najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena dogovorima iz Enkoridža.

U Ženevi su u nedelju održani pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini između predstavnika Vašingtona, Kijeva i Evropske unije.

