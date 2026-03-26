KRAJ RUSKO-KINESKE DOMINACIJE: Američki 'Mračni orao' preuzima tron hipersoničnog naoružanja

Sjedinjene Američke Države ostvarile su istorijski proboj u razvoju hipersonične tehnologije koji je iz temelja uzdrmao vojne krugove u Moskvi i Pekingu.

Američka vojska započinje operativno raspoređivanje raketnog sistema „Dark Eagle“ (Mračni orao), moćnog kopnenog oružja koje je sposobno da pogodi ciljeve na udaljenostima većim od 3.500 kilometara za manje od 20 minuta. Ovaj strateški potez predstavlja direktan izazov Kini i Rusiji, silama koje su godinama dominirale poljem hipersoničnog naoružanja i koristile tu prednost za projektovanje moći u svojim regionima.

Uvođenjem ovog sistema u službu, Sjedinjene Države zvanično okončavaju period tehnološke nadmoći svojih rivala, pružajući Pentagonu do sada neviđenu kombinaciju brzine, dometa i hirurške preciznosti. Dok su Peking i Moskva godinama s ponosom isticali svoje hipersonične kapacitete kao neuhvatljive za zapadne sisteme odbrane, „Dark Eagle“ sada preuzima lidersku poziciju i demonstrira dominaciju u domenu brzih udara koju protivnici više ne mogu da ignorišu. Sposobnost ovog projektila da prodre kroz najgušće protivvazdušne štitove brzinama koje višestruko premašuju brzinu zvuka praktično poništava dosadašnju stratešku kalkulaciju Kremlja i kineske vojne komande.

Vojni analitičari upozoravaju da SAD ovim potezom iz korena menjaju pravila hipersoničnog ratovanja, stavljajući Rusiju i Kinu u položaj u kojem moraju hitno da redefinišu svoje odbrambene strategije. „Mračni orao“ nije samo novi komad hardvera, već jasan dokaz da Vašington ponovo preuzima inicijativu u trci u naoružanju, dokazujući dominaciju koju je u modernom ratovanju nemoguće zaustaviti. Sa ovim sistemom u svom arsenalu, američka vojska šalje nedvosmislenu poruku da je period trpljenja asimetričnih prednosti rivala završen i da je tehnološki tas na vagi ponovo na strani Zapada.