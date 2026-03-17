AKTUELNO

Svet

Tramp poručio: Nije nam potrebna pomoć od bilo koga

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjenim Američkim Državama nije potrebna pomoć od bilo koga.

On je napisao na svojoj platformi Truth Social da je većina američkih NATO saveznika obavestila SAD da ne žele da se uključe u rat u Iranu.

Kako je istako, njihovo ponašanje ga ne iznenađuje.

"Mi ćemo da ih štitimo, ali oni neće da učine ništa za nas, posebno kada nam je potrebno", dodao je predsednik SAD.

Tramp je naveo da SAD više nije potrebna niti žele pomoć zemalja NATO-a.

"Nije nam potrebna pomoć od bilo koga", poručio je on.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#NATO

#Pomoć

#Rat

#SAD

