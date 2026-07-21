ŠOK SCENA U AUTOBUSU: Vozač pomerio torbu zbog majke sa dečjim kolicima, a onda je začuo ČUDNE ZVUKOVE

Napuštena ženka majmuna marmozeta pronađena je u londonskom autobusu, nakon što je jedna putnica primetila neobičnu torbu koja je blokirala prolaz, saopštili su nadležni.

Majka sa dečjim kolicima pokušala je da izađe iz vozila, ali joj je put blokirala torba koja je virila iz prostora za prtljag. Tada je u pomoć priskočio vozač - ne sluteći kakvo ih iznenađenje očekuje.

Ostavljena u kavezu

Kada je vozač pomerio torbu iz nje su počeli da dopiru zvuci. Ubrzo je otkriveno da se unutra nalazi majmunica.

Na lice mesta pozvana je organizacija za zaštitu životinja RSPCA, koja je nazvala ženku "Ostriga", prema nazivu londonske putne karte "Oyster".

Glavna inspektorka RSPCA Londona, Kler Dju, kaže da je ženka marmozeta bila skrivena u belom metalnom kavezu umotanom u plastičnu kesu.

Ona je pohvalila vozača autobusa i osoblje kompanije Metrolajna, koji su, kako je navela, ostali smireni, sklonili majmuna na bezbedno mesto i kontaktirali RSPCA.

Organizacija sada pokušava da utvrdi ko je ostavio životinju u autobusu.

Pokrenuta istraga

Istražitelji će pregledati snimke video-nadzora i evidenciju ulaska i izlaska putnika kako bi pronašli odgovornu osobu.

Životinja se sada nalazi u utočištu sa specijalizovanim uslovima za primate, gde bi uskoro trebalo da bude upoznata sa mužjakom marmozeta koji traži društvo.

Stručnjak RSPCA za egzotične životinje, Evi Baton, ističe je da su primati veoma inteligentne i društvene životinje kojima su potrebni prostor, mentalna stimulacija i odgovarajuće društvo.

Ona je ocenila da je uvođenje dozvola za držanje primata u Engleskoj važan korak za njihovu zaštitu, ali je izrazila zabrinutost da bi pojedini vlasnici koji ne žele da ispune nove uslove mogli da odluče da napuste svoje životinje.

Autor: Marija Radić