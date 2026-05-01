Deca našla ranac u Košutnjaku, a onda su roditelji DOŽIVELI ŠOK: Morali odmah da zovu policiju

Jedna porodica doživela je šok nakon što su proslavili Prvi maj u Košutnjaku.

Kako saznaje Telegraf.rs, deca su, igrajući se u Košutnjaku pronašla ranac i donela ga roditeljima. Porodica je pokušavala da pronađe osobu kojoj pripada ranac, kako bi ga vratili. Kako nisu uspeli da pronađu vlasnika, ranac su poneli kući.

Tek kod kuće otvorili su ranac u nadi da će možda da pronađu neki dokumet ili bilo šta drugo što bi ih dovelo do vlasnika ranca, a onda je usledio šok - u rancu je bio pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i municijom, kao i droga!

Porodica je, uspaničena, odmah pozvala policiju, koja je došla i preuzela ranac.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

pročitajte još

Veliki požar u Ripnju: Vatrogasci sprečili širenje plamena, u toku je dogašivanje

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

Horor na Košutnjaku: Pred decom i ljudima sekirom kasapio psa, našla ga policija

Hronika

Drama u Grčkoj! Srpska porodica doživela težak udes kod Soluna! Auto razlupan, ostali s dvoje male dece nasred puta po kiši, a onda još veći - šok!

Extra

Roditelji pratili ćerku (24) nakon što se odselila: Majka slučajno sve priznala, usledio pravi ŠOK

Ostali sportovi

ANA SLAVILA MEDALJU, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Oduzeli joj odličje i dali Amerikanki! Nesrećna devojka briznula u plač (VIDEO)

Društvo

Porodica iz Srbije opljačkana u Olimpik biču: Neko je provalio u smeštaj, iz torbice je ukradeno 1.300 evra!

Svet

MORALI SU DA JOJ AMPUTIRAJU OBE NOGE I DESNU ŠAKU! Devojčica dobila OVU smrtonosnu BAKTERIJU, njeni roditelji ostali u šoku: SVE SE DESILO VEOMA BRZO!