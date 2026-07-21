Mnogi vozači ne znaju čemu služi mala rupa na zadnjim vratima automobila, a vi?!

Na zadnjim vratima većine automobila sa petoro vrata nalazi se mali otvor koji mnogi vozači nikada nisu primetili. Ipak, iza njega se krije jedna od najvažnijih bezbednosnih funkcija, posebno ako se u automobilu voze deca ili kućni ljubimci.

Reč je o dečjoj sigurnosnoj bravi, koja sprečava otvaranje zadnjih vrata iz unutrašnjosti vozila, dok se spolja i dalje mogu normalno otvoriti.

Kako se aktivira dečja brava?

Kod većine automobila dovoljno je otvoriti zadnja vrata i pronaći mali otvor na njihovoj bočnoj strani. Pored njega se često nalazi i simbol deteta koji označava ovu funkciju.

Brava se najčešće aktivira tako što se ključ automobila ubaci u otvor i okrene u odgovarajućem smeru. Nakon kratkog klika zaštita je uključena. Za isključivanje je potrebno vratiti ključ u početni položaj.

Kod automobila sa Keyless-Go sistemom, gde nema klasičnog ključa, ova opcija se često može uključiti kroz meni vozila. Ako je potrebno ručno aktiviranje, proizvođači obično isporučuju i skriveni pomoćni ključ koji se nalazi u daljinskom upravljaču. U pojedinim slučajevima može poslužiti i mali ravni odvijač.

Zaštita nije namenjena samo deci

Za razliku od centralnog zaključavanja, koje kod nekih automobila i dalje dozvoljava otvaranje vrata povlačenjem unutrašnje ručice, dečja sigurnosna brava potpuno blokira otvaranje vrata iz kabine.

To znači da dete tokom vožnje ne može slučajno da otvori vrata, čak ni ako povuče ručicu. Ista zaštita može biti veoma korisna i vlasnicima pasa, posebno kada prevoze veće ljubimce koji mogu da se oslone na vrata ili slučajno dodirnu ručicu dok gledaju kroz prozor.

Iako je reč o malom detalju koji mnogi nikada ne primete, dečja sigurnosna brava predstavlja jednu od najjednostavnijih i najvažnijih bezbednosnih funkcija koju bi svaki vozač trebalo da koristi kada na zadnjem sedištu prevozi decu ili kućne ljubimce.

Autor: Marija Radić