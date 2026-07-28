Medved prišao turisti sa leđa, a onda je nastao haos: Zbog snimka iz komšiluka gore mreže (VIDEO)

Neobičan i potencijalno opasan susret čoveka i divlje životinje zabeležen je na rumunskom putu Transfagarašan, koji predstavlja jednu od najposećenijih turističkih ruta u zemlji.

Viralni snimak prikazuje trenutak kada se medved gotovo neprimetno približio muškarcu, koji stoji pored puta i posmatra okolinu, prenosi ProTV.ro. Snimak pogledajte OVDE.

Divlja zver nije napala

Medved je prišao na svega nekoliko centimetara i njušio turistu po nozi, a deluje da on uopšte nije shvatio šta se događa.

U prvom trenutku, sve je delovalo bezazleno, a onda se divlja životinja našla ispred čoveka! On se prenerazio i počeo da beži, obilazeći automobil na putu.

Nekako je stigao do svog četvorotočkaša i ušao unutra. Medved ga je pratio, ali nije napadao (pogledajte snimak).

Snimak je zabeležen 27. jula, a za kratko vreme privukao je pažnju javnosti. Pregledan je više od milion puta i pokrenuo raspravu među korisnicima društvenih mreža.

"To je bilo najpametnije rešenje"

Dok su jedni kritikovali turistu, jer nije obraćao pažnju na okruženje, drugi su ocenili da je njegova reakcija možda bila upravo ono što je “sprečilo napad”.

Po njihovom mišljenju, nagli pokreti i pokušaj bekstva mogli su da “izazovu instinktivnu reakciju medveda”.

“Ostati miran bilo je najpametnije rešenje u toj situaciji“, stoji u jednom od komentara.

Pojedini su sugerisali da je vozač, koji je sve snimio, mogao da “pritisne sirenu” i tako otera medveda. Međutim, drugi su upozorili da bi takav potez verovatno “proizveo suprotan efekat”.

“Medvedi koji su navikli na prisustvo ljudi više se ne plaše sirena. Nagli zvuk mogao bi da izazove nepredvidivu reakciju životinje“, napisala je jedna osoba.

Tragedija polovinom 2025.

Put Transfagarašan prelazi preko najviših vrhova južnih Karpata, odnosno, planinskog masiva Fagaraš, a medvedi se često pojavljuju u njegovoj blizini.

Iako su “bliski susreti” postali atrakcija za turiste, stručnjaci i nadležni upozoravaju da približavanje, hranjenje i fotografisanje divljih životinja sa male udaljenosti može imati ozbiljne posledice.

Polovinom 2025. godine, podsećamo, medved je usmrtio jednog italijanskog motociklistu na istom putu, nedaleko od hotela kod brane Vidraru.

Autor: Marija Radić