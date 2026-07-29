Koja nacija je najobdarenija? Novo istraživanje otkrilo granice proseka, a evo koliki je najduži izmereni polni organ na svetu

Pitanje koje vekovima golica maštu javnosti i često je predmet brojnih rasprava i mitova konačno je dobilo naučni okvir. Novo opsežno istraživanje pozabavilo se ovom temom, a rezultati su pokazali da geografija i poreklo ipak igraju određenu ulogu u prosečnim merama širom sveta.

Istraživanje koje je sproveo specijalizovani portal World Data, analizirajući desetine međunarodnih studija i medicinskih merenja prikupljenih iz pouzdanih izvora širom planete, uporedilo je podatke za više od 80 država. Cilj je bio da se eliminišu urbane legende i pruži jasan, statistički precizan uvid u prosečne dužine u opuštenom i u erektovanom stanju.

Šta su pokazali rezultati istraživanja?

Prema objavljenim podacima pomenute studije, na samom vrhu liste po obdarenosti nalaze se pojedine latinoameričke i afričke zemlje.

Prvo mesto na globalnoj listi zauzima Ekvador, gde prosečna dužina u erekciji iznosi oko 17,61 centimetar.

Odmah iza njega slede Kamerun, Bolivija i Sudan, sa prosekom koji se kreće iznad 17 centimetara.

Sa druge strane, na začelju liste nalaze se neke azijske zemlje, gde prosečne mere u erekciji variraju između 12 i 13 centimetara.

Kada je reč o evropskim zemljama, prosek se uglavnom kreće u središnjem delu lestvice. Na primer, Holandija beleži prosek od oko 15,87 centimetara, čime zauzima visoko mesto u Evropi, dok su Francuska i Italija negde oko evro-projekcija sa oko 15,74, odnosno 15,74 centimetara. Zemlje regiona se takođe uklapaju u evropski prosek, ali mnoga od ovih istraživanja naglašavaju da često zavise od dobrovoljnih prijava ispitanika, što može blago odstupati od realnih medicinskih merenja.

Nauka ruši mitove

Iako popularna kultura i različiti stereotipi često sugerišu drugačije, naučnici i autori studije naglašavaju da ne postoji direktna korelacija između visine muškarca, rase ili drugih spoljnih fizičkih karakteristika i veličine polnog organa. Takođe, velika većina merenja pokazala je da su muškarci širom sveta prilično blizu globalnog proseka, koji se u stanju erekcije uglavnom kreće između 13,5 i 15 centimetara.

Ko drži nezvanični rekord za najduži penis na svetu?

Iako nacionalni proseci jedva prelaze 17 centimetara, u svetu povremeno isplivaju ekstremni pojedinačni slučajevi koji privuku pažnju javnosti. Zvanična Ginisova knjiga rekorda ne vodi ovu kategoriju, ali se u medijima i medicinskoj literaturi beleže izuzetci.

Najpoznatiji takav slučaj bio je Meksikanac Roberto Eskivel Kabrera, čiji je polni organ u medijima predstavljan sa neverovatnih 48 centimetara. Ipak, detaljni medicinski pregledi su otkrili da je reč o teškom obliku limfedema – odnosno masivnom otoku i višku tkiva i kože – dok je funkcionalni deo bio znatno manji. Pojedini istorijski i medijski praćeni slučajevi beležili su mere između 34 i 37 centimetara, ali stručnjaci ističu da su to izuzetne medicinske anomalije i retkost, a nikako standard sa kojim se može upoređivati ostatak populacije.

Autor: D.S.