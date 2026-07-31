Dve retke crvene pande rođene u zoo vrtu u Kleveu: Lepe vesti stigle iz Nemačke

Dve retke crvene pande došle su na svet u zoološkom vrtu u nemačkom gradu Kleveu, preneo je danas Špigel.

Iz vrta su poručili da je ova vest takođe važna za međunarodne napore na očuvanju vrsta.

O mladuncima rođenim 21. juna, trenutno brine majka Kamala u bezbednom skloništu, navodi list.

Direktor zoološkog vrta Martin Polocek istakao je da je par crvenih panda, majka Kamala i otac mladunaca, Janak, spojen u okviru Evropskog programa za ugrožene vrste, a samo rođenje malih pandi predstavlja poseban uspeh.

“Crvene pande se u svom prirodnom staništu smatraju kritično ugroženom vrstom”, kazao je on.

Ove životinje inače žive u planinskim šumama Himalaja i jugozapadne Kine, na nadmorskim visinama do 4.000 metara.

Odeljak za pande u zoo vrtu u Kleveu otvoren je 2023. godine, a vrt takođe poseduje sistem za raspršivanje vodene izmaglice i sopstvenu plantažu bambusa za ishranu ovih životinja.

Iz zoološkog vrta navode da je populacija ovih životinja ugrožena zbog sve većeg uništavanja njihovog prirodnog staništa.

Dodatni razlozi uključuju i sve veću fragmentaciju planinskih šuma i nezakonitu trgovinu divljim životinjama.

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) takođe svrstava ovu vrstu u kategoriju “ugroženih”.

Autor: Marija Radić