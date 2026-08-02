Baštovani otkrili kako da zalivate biljke tokom vrućina: Trik sa dva prsta sprečava veliku grešku

Tokom letnjih vrućina, pravilno zalivanje biljaka je ključno, a trik sa dva prsta će vam pomoći da izbegnete greške.

Letnje vrućine predstavljaju veliki izazov za baštovane, naročito kada temperature danima prelaze 40 stepeni. U takvim uslovima nije dovoljno samo redovno zalivati biljke – jednako je važno kada i na koji način to radite. Stručnjaci upozoravaju da pogrešne navike mogu naneti više štete nego koristi, čak i kada se čini da biljkama pružate dovoljno vode.

Jedna od najčešćih grešaka tokom leta jeste svakodnevno, površinsko zalivanje. Mnogo bolji izbor je ređe, ali obilnije zalivanje, jer se na taj način voda spušta do korena, gde je biljci najpotrebnija. Duboko natopljeno zemljište podstiče razvoj snažnijeg korenovog sistema, što biljkama pomaže da lakše podnesu sušu i visoke temperature.

Ako niste sigurni da li je biljci potrebna voda, postoji jednostavan način da to proverite. Dovoljno je da prst gurnete nekoliko centimetara u zemlju. Ukoliko je supstrat i dalje vlažan, zalivanje može da sačeka, dok suva zemlja znači da je vreme da biljka dobije vodu.

Vreme zalivanja takođe igra važnu ulogu. Najbolje je biljke zalivati rano ujutru ili predveče, kada sunce nije toliko jako, a zemljište je hladnije. U tim uslovima voda sporije isparava, pa koren uspeva da upije veću količinu vlage. Istovremeno se smanjuje rizik od stresa koji visoke temperature mogu izazvati neposredno nakon zalivanja.

Ni način na koji se voda koristi nije zanemarljiv. Preporučuje se da se zaliva direktno oko korena, a ne preko listova. Vlažno lišće tokom toplih dana pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja, dok kapljice vode na jakom suncu mogu doprineti nastanku oštećenja na biljci.

Iako ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svim vrstama, stručnjaci savetuju da zemlja bude umereno vlažna, ali nikada natopljena. Dobro je da se površinski sloj između dva zalivanja blago prosuši, jer se na taj način koren podstiče da raste dublje u potrazi za vlagom.

Posebnu pažnju treba obratiti i na prekomerno zalivanje. Tokom zime većina biljaka miruje i troši manje vode, dok se njihove potrebe značajno povećavaju u proleće i leto. Međutim, preterivanje može imati ozbiljne posledice, uključujući truljenje korena i propadanje biljke.

Među vrstama koje se dobro nose sa letnjim uslovima izdvajaju se surfinije i geranijumi. Surfinijama odgovara hranljivo i dobro drenirano zemljište, mnogo sunca i redovno, ali umereno zalivanje. Geranijumi su poznati po svojoj izdržljivosti, uspevaju na sunčanim položajima, mada im prija i polusenka, a uz povremeno prihranjivanje i dobru drenažu mogu obilno cvetati tokom cele sezone.

Prilagođavanjem zalivanja vremenskim uslovima i potrebama svake biljke moguće je sačuvati baštu i cveće zdravim, čak i tokom najtoplijih letnjih dana.

Autor: D.B.